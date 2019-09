Merate, iscrizioni aperte per il servizio post scuola sperimentale

Il servizio riguarderà i plessi di via Montello e di Pagnano

E’ pensato come sostegno ai genitori che lavorano: i plessi sono stati individuati in base alle risposte fornite a un sondaggio preliminare

MERATE – C’è tempo fino al 23 settembre per iscriversi al progetto sperimentale di post scuola, messo a punto dal Comune per sostenere la scelta delle famiglie che, per ragioni lavorative o di organizzazione familiare, hanno la necessità di un prolungamento del tempo a scuola per quattro pomeriggi alla settimana.

L’iniziativa è riservata per ora agli alunni iscritti alle scuole primarie statali dei plessi di via Montello e di Pagnano, con i genitori entrambi lavoratori o unico genitore lavoratore. Dal Comune fanno sapere: “Si precisa che l’individuazione dei Plessi scolastici è scaturita dai dati pervenuti dal sondaggio preliminare avvenuto lo scorso mese di maggio”.

Il progetto verrà realizzato settimanalmente nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì con inizio probabilmente lunedì 14 ottobre 2019. Durerà fino al 29 maggio e si svolgerà nella fascia oraria: 15.45-17.15. Il modulo di iscrizione, compilato e firmato, dovrà essere trasmesso in Comune entro e non oltre il 23 Settembre 2019: via mail all’indirizzo protocollo@comune.merate.lc.it; Pec comune.merate@halleypec.it;a mano all’ufficio protocollo del comune –piano terra- negli orari di apertura al pubblico.