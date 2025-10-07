Merate, l’11 l’inaugurazione dell’area di San Rocco e del sentiero Beatrice

Appuntamento sabato alle 11 al laghetto di San Rocco

L’intervento di riqualificazione ha riguardato anche la realizzazione del nuovo sentiero Beatrice, riprendendo un progetto elaborato dai bambini di Sartirana negli anni 2008 -2010

MERATE – Sarà ufficialmente inaugurata sabato 11 ottobre alle 11 l’area di San Rocco, recentemente riqualificata, insieme al nuovo sentiero Beatrice, percorso pedonale che

collega via San Rocco a via Marconi.

L’intervento, promosso dall’amministrazione comunale in carica sulla base della progettazione ereditata dalla Giunta precedente, ha mantenuto e valorizzato lo specchio d’acqua di San Rocco, riqualificato le sponde e realizzato il sentiero, restituendo alla cittadinanza un’area di grande valore naturalistico e faunistico.

Non solo. Dal Comune sottolineano che “questa inaugurazione è anche l’occasione per ricordare che questo spazio è stato oggetto, negli anni scolastici 2008-2010, di un progetto elaborato dalla classe terza/quarta della scuola primaria di Sartirana, che per due anni consecutivi ha partecipato al concorso nazionale “I Luoghi del Cuore” indetto dal Fondo Ambiente Italiano. Gli studenti sotto la guida delle insegnanti Rachele Frigerio ed Emilia Gandini e con la dirigenza del dottor Angelo Colombo, vinsero nell’anno 2008-2009 il secondo premio del concorso “I Luoghi del Cuore” con una proposta di riqualificazione proprio del Sentiero Beatrice. Un sogno dei ragazzi che oggi diventa realtà”.

La cerimonia si terrà all’ingresso del percorso in via San Rocco. Dopo i saluti istituzionali,

interverranno il direttore dei lavori, il forestale Davide Beccarelli e il faunista Raoul Manenti che racconteranno come è nato e si è sviluppato il progetto di riqualificazione.

Inoltre la capodelegazione Fai Alta Brianza, Marcella Mattavelli e le insegnanti Rachele Frigerio ed Emilia Gandini porteranno il loro contributo per sottolineare il valore

storico, culturale e ambientale di questo luogo e per ricordare l’importante lavoro fatto

dagli studenti di allora, invitati anch’essi alla cerimonia.

L’inaugurazione era stata originariamente prevista il 5 luglio, ma era stata rinviata a data da destinarsi a causa del maltempo di quel giorno.