Merate, l’8 un torneo di burraco per i 20 anni del Nespolo

L’iniziativa rientra nei festeggiamenti per il ventesimo di fondazione della struttura gestita dalla Fabio Sassi

Appuntamento sabato 8 ottobre presso la sede di Casa Amica di Merate

MERATE – Un torneo di burraco per sostenere l’attività della Fabio Sassi, l’associazione che gestisce l’Hospice Il Nespolo di Airuno che proprio quest’anno festeggia il 20esimo anniversario di fondazione (qui l’articolo).

L’appuntamento è per sabato 8 ottobre alle 20 alla sede di Casa Amica a Merate in via ai Campi 64. La quota di iscrizione è di 15 euro. E’ necessaria la prenotazione via mail segreteria@fabiosassi.it, oppure telefonicamente (Marisa 333 9084258; Giuliana 039 9900871, dalle 9 alle 15). Premi per le prime cinque coppie classificate e altri ricchi premi in palio, oltre a un omaggio per tutti i partecipanti. Previste lasagne e buffet durante il torneo.