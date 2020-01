Merate, la banda di Peppa Pig e Masha torna in piazza con una novità sonora

Dopo il successo dello scorso anno, tornano in piazza i personaggi di Peppa Pig con l’aggiunta di Masha e Orso

Non solo sagome: le figure, realizzate dagli allievi della scuola d’arte pura e applicata di Merate, suoneranno anche dei brani

MERATE – Già era piaciuta lo scorso anno, quando, a sorpresa, aveva preso il posto del presepe animando con i suoi colori la fontana davanti al Municipio, notoriamente spenta durante il periodo invernale. Quest’anno, la banda di Peppa Pig è tornata in piazza arricchita con i personaggi dell’altrettanto noto cartone per bambini Masha e Orso e con un’altra graditissima sorpresa: i personaggi, sapientemente dipinti dagli allievi della scuola d’arte pura applicata di Merate, suonano come una vera e propria banda.

Grazie alla complicità del fonico Gigi Bosisio, il presidente della banda sociale meratese Pierpaolo Arlati è riuscito a concretizzare quello che gli frullava in testa da diverso tempo: basta infatti schiacciare il pulsante rosso presente in ciascuna sagoma per riprodurre delle musica. Ad ogni personaggio è stato attribuito uno strumento diverso. Peppa ad esempio suona il tamburello mentre il fratellino George lo xilofono. Orso si è visto assegnato il flicorno mentre trombone e sassofono sono finiti in mano ai due famosissimi e un po’ sfortunati lupi. Il ruolo di direttrice di orchestra non poteva che spettare a Masha: toccando il suo pulsante, è possibile infatti ascoltare diversi brani eseguiti niente meno che dalla stessa banda sociale Meratese e riprodotti su un cd

“L’impatto è meraviglioso e siamo certi che i nostri piccoli ritroveranno la gioia e lo stupore che abbiamo visto dipinti sui loro visi lo scorso anno. Finite le feste, i bimbi con i loro genitori ritroveranno passeggiando per il centro i loro beniamini ad attenderli! – commentano soddisfatte dalla scuola d’arte pura applicato ringraziando tutte le persone che si sono spese per realizzare questo bellissimo progetto – “Tante sono le competenze che si sono quindi avvicendate nella progettazione e realizzazione, sia per la parte artistica che per la parte tecnica; un bell’esempio di condivisione culturale che auspichiamo possa sempre più crescere ed affermarsi tra le Associazioni della nostra bella città”.

L’installazione dei personaggi della banda di Peppa Pig e Masha e Orso è avvenuta ieri e si è perfezionata questa mattina, venerdì, richiamando subito la curiosità e l’attenzione dei passanti e dei bambini.