Merate, la carica dei 200 al pranzo di vicinato del Comitato Viale Verdi

Momento conviviale promosso per riscoprire e rafforzare il senso di comunità

MERATE – Oltre duecento persone hanno preso parte oggi, domenica, al pranzo di vicinato organizzato dal Comitato Viale Verdi. Un momento conviviale promosso per riscoprire e rafforzare il senso di comunità, che ha colto nel segno, facendo registrare quest’anno il tutto esaurito.

Capitanati dall’instancabile presidente Giuseppe Papaleo, chiamato anche a cimentarsi in uno show cooking per preparare i celeberrimi peperoni cruschi di Matera, i volontari si sono rimboccati le maniche per servire le tavolate di persone, più numerose del previsto.

Un menù a chilometro zero

Il menù ha saputo soddisfare anche i palati più raffinati. All’aperitivo a base di peperoni di Semise Igp, salsiccia di Marsico Nuovo offerta dal consigliere, residente in viale Verdi, Alfredo Casaletto (lucano doc come Papaleo), pizzette e salatini offerti dal Panificio Tamandi, sono seguiti lasagne, arrosto e patate preparati dalla società di catering di Antonio Mandelli.

“Peperoni a parte, abbiamo servito prodotti a chilometro zero, privilegiando i negozi del vicinato – ha puntualizzato Papaleo, ben contento di aver ricevuto per questa edizione del pranzo di vicinato il patrocinio della città di Matera -. L’idea potrebbe essere quella di contraddistinguere ogni edizione del pranzo di vicinato da un prodotti tipico, in modo da promuovere tradizioni e culture culinarie ogni anno diverse”.

Presenti molti candidati alle elezioni di domenica prossima

L’appuntamento, promosso la domenica prima del voto, non poteva non richiamare anche numerosi candidati alle elezioni tra cui due (dei tre) candidati sindaci Massimo Panzeri e Aldo Castelli. Entrambi hanno preso parola per salutare le persone presenti e per congratularsi con il Comitato per l’ottima organizzazione.

Presente anche il sindaco Andrea Massironi, omaggiato con un libro, pronto a congratularsi con il comitato per l’ottimo servizio “cucinato” alla comunità. “Devo ringraziare tutti i partecipanti al Comitato perché in 30 anni di amministrazione non mi era mai capitato di trovare un gruppo di persone capace di porsi e di proporsi come ha fatto il Comitato”.

Il grazie al Comitato da parte del sindaco uscente Massironi

Un plauso che ha portato il sindaco uscente a parlare inevitabilmente del progetto di riqualificazione di viale Verdi: “Se siamo riusciti a finanziarlo è per la collaborazione stretta con il Comitato. Sono certo che chi mi succederà saprà portare a casa il miglior risultato possibile per il Viale: noi abbiamo solo abbozzato un progetto preliminare”.

Tra le tante persone che hanno voluto partecipare al pranzo c’era anche il famoso pianista Marino Formenti, cresciuto proprio sul Viale Verdi, dove il padre Cesarino ha gestito per anni lo storico negozio di fotografo. Terminato il pranzo, il maestro, già in scena ieri sera all’Auditorium Giusi Spezzaferri, si è poi esibito in un partecipato concerto all’area Cazzaniga.