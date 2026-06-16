Merate, la Croce Bianca festeggia 25 anni con la Kids Experience

La manifestazione si è tenuta domenica in piazza Prinetti

I bambini hanno potuto mettersi alla prova con le manovre di primo soccorso

MERATE – Un compleanno importante reso ancora più speciale grazie alla partecipazione dei più piccoli. Si è tenuta domenica scorsa, 14 giugno, la Kids Experience, manifestazione promossa dalla Croce Bianca di Merate in occasione del 25esimo anniversario di fondazione.

L’iniziativa ha calamitato sotto la Torre del castello Prinetti grandi e bambini, con quest’ultimi coinvolti direttamente in un percorso interattivo dove mettersi alla prova con le manovre di primo soccorso.

Oltre ai volontari della Croce Bianca erano presenti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate, dando vita alla simulazione di un incidente molto grave con delle persone rimaste sotto le macerie provocate dal crollo del muro di una scuola a seguito dell’impatto di un veicolo.

Ad allertare i soccorsi, con un telefono finto, gli stessi bambini presenti in piazza che hanno poi potuto seguire, passo dopo passo, la procedura sanitaria attivata con la misurazione dei parametri vitali, la rilevazione del trauma e le procedure di rianimazione con massaggio cardiaco.

Al termine del percorso svolto, ai bambini è stato rilasciato un attestato con la loro fotografia.

La manifestazione, che ha ricevuto anche il patrocinio del Comune di Merate, ha visto la partecipazione anche di Hey Dj Radio.

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