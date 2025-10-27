Merate, la festa d’autunno colora il centro cittadino

La manifestazione, promossa dalla Pro Loco, si è tenuta domenica

MERATE – La festa d’autunno anima e colora il centro cittadino. Ha riscosso successo la manifestazione promossa ieri, domenica, dalla Pro Loco per dare il benvenuto all’autunno dando spazio e risalto ai prodotti tipici della stagione.

Complice la bella giornata di sole, in molti si sono dati appuntamento sotto la torre per passeggiare tra le bancarelle, curiosando tra quelle di artigianato e quelle enogastronomiche tra assaggi, acquisti e chiacchiere.

A impreziosire la proposta l’ormai immancabile presenza delle Ferrari del team di Caprino bergamasco, in bella mostra in piazza degli Eroi con la possibilità di concedersi un giro a bordo dei bolidi lungo le strade cittadine.

Spazio anche ai più piccoli con i laboratori e i truccabimbi, mentre in via Manzoni all’osteria della banda sociale meratese è andata in scena l’Ocktober Fest in sala meratese con wurster, crauti e birra per soddisfare l’appetito dei più golosi.

Non poteva mancare la musica dal vivo con diversi gruppi che si sono susseguiti per tutto il pomeriggio regalando un calda atmosfera di festa.