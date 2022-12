Merate: la festa della luce illumina la città alla Vigilia di Natale

Il corteo luminoso, dalla chiesa di San Bartolomeo all’oratorio, si è tenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 24 dicembre

Tanti i bambini presenti all’appuntamento promosso dall’oratorio guidato da don Davide Serra

MERATE – Un lungo corteo illuminato ha percorso, nel tardo pomeriggio di oggi, il centro della città per portare gioia e serenità all’interno della comunità. Sono stati tanti i bambini che, accompagnati dai genitori, dai nonni e dagli amici, hanno preso parte alla festa della luce organizzata dall’oratorio in occasione della Vigilia di Natale.

Un appuntamento arrivato al termine del percorso di Avvento, arricchito dai laboratori creativi promossi alla domenica pomeriggio in cui sono state anche costruite e decorate, con i fogli luci, le candele portate in “processione” oggi pomeriggio. Il ritrovo per tutti i partecipanti è stato fissato alla chiesa di San Bartolomeo, dove sono stati distribuiti anche le candele a led per illuminare le lanterne.

Da qui, dopo un momento di riflessione in chiesa affidato al coadiutore don Davide Serra, il lungo corteo, accompagnato dagli zampognari della banda, si è diretto in oratorio facendo tappa nella centralissima Piazza Prinetti, dove oggi la Pro Loco aveva organizzato l’ultimo degli eventi natalizi. Finale in oratorio con visita al presepe allestito nella collinetta sotto il Castello per deporre il bambin Gesù nella mangiatoia.

“Mettersi nel presepe è scegliere da che parte stare” ha ricordato don Davide, sottolineando i diversi personaggi che compongono la rappresentazione della Natività, invitando tutti a riflettere sul messaggio legato alla nascita di Gesù.