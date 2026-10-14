Merate, la festa dell’Africa va in scena all’oratorio con Mehala

Appuntamento domenica 25 ottobre all’oratorio di Merate

La festa dell’Africa è organizzata dall’associazione Mehala, da anni attiva nel settore delle adozioni internazionali e del sostegno all’infanzia

MERATE – Un viaggio unico per permettere ai bambini adottivi di ascoltare, forse per la prima volta, un’eco familiare legata alle loro origini. E’ già partito il conto alla rovescia per la festa dell’Africa in programma domenica 25 ottobre a partire dalle 14.30 all’oratorio di Merate.

L’iniziativa porta la firma dell’associazione Mehala ed è rivolta in particolar modo alle famiglie adottive pur essendo comunque aperta a tutti coloro che hanno voglia di condividere un pomeriggio di musica, solidarietà, condivisione e sapori dall’Africa.

La manifestazione aprirà i battenti alle 14.30, con il laboratorio In cucina con Carol, un’occasione divertente per imparare a cucinare alcuni semplici piatti originari dell’Africa centrale sotto la guida di Carol, che dal Kenya insegnerà ad adulti e bambini a preparare i piatti che verranno serviti in serata.

Cuore di questa iniziativa sarà poi lo spettacolo teatrale-musicale “Il fuoco della nonna”: seduti attorno al fuoco vengono fatti rivivere i ricordi d’infanzia dell’artista camerunense Stephan Onana, legati alla figura della nonna. Un viaggio sensoriale e culturale, capace di trasmettere i valori umani, la saggezza dei popoli e la coesione sociale attraverso la musica e la narrazione africana. Lo spettacolo sarà accompagnato da un ensemble di tre musicisti professionisti, specializzati in musica africana.

Dalle 19 è previsto l’aperitivo africano a buffet. Verrà servito il rigra, piatto tipico del Burkina Faso, e un delizioso dolce a base di ricotta, cacao e farina di cocco. E’ previsto un menù acne per i più piccoli.

Nel corso di tutto il pomeriggio sarà presente il mercatino di Mehala, con i prodotti realizzati dalle ragazze e dai ragazzi di Atelier for future, il progetto creato e sostenuto da Mehala in Burkina Faso. Sarà possibile trovare anche i manufatti di Jukumu Letu, realtà presente in Kenya da molti anni e tante idee regalo già in vista del Natale.

“Questa festa è pensata per i bambini: per dire loro, senza usare troppe parole, che le loro radici sono belle, forti e degne di orgoglio – spiegano da Mehala – Ed è anche per i genitori: per offrire uno sguardo nuovo sui propri figli, per accogliere quella parte di loro che ci sfugge, ma che li rende unici. Ma soprattutto sarà l’occasione per tutti coloro che vorranno conoscere più da vicino la nostra associazione, il suo operato e i progetti che sosteniamo. Una preziosa occasione per creare una comunità che celebra la diversità come il più grande valore condiviso”.

L’evento si svolge al coperto ed è confermato anche in caso di pioggia.

Tutti i dettagli e per iscriversi: www.mehala.org/calendario