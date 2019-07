Merate, la magia dei fuochi d’artificio chiude la festa patronale di Sartirana (VIDEO)

Tante le persone che ieri sera non si sono volute perdere lo spettacolo pirotecnico

Archiviata con successo l’edizione 2019 della festa patronale di Sartirana

MERATE – Tutti con il naso all’insù ieri sera, lunedì, per assistere alla magia dei fuochi d’artificio. Lo spettacolo pirotecnico ha chiuso in bellezza la festa patronale di Sartirana, promossa in occasione della festività di San Pietro Apostolo.

L’oratorio era gremito di persone che, approfittando delle temperature decisamente più sopportabili di ieri sera, si sono concesse una serata all’aria aperta. Intorno alle 23 il primo fuoco ha colorato il cielo, seguito da una raffica di colpi che hanno catturato l’attenzione dei presenti per circa una mezz’oretta.

Uno spettacolo ricco di magia e fascino che ha saputo conquistare grandi e piccini chiudendo l’edizione 2019 della festa patronale.