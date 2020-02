Merate, la notte bianca raddoppia: prima lo sport e poi l’evento ‘Back to 90’

Pubblicata la manifestazione di interessi per organizzare e gestire i due eventi in programma a giugno

Gli assessori Albani e Casaletto: “Sono due manifestazioni per rilanciare e rendere la nostra città più attrattiva”

MERATE – Due eventi per animare l’estate meratese. L’amministrazione comunale ha pubblicato nei giorni scorsi una manifestazione di interesse per trovare chi si occuperà della progettazione, dell’organizzazione e della gestione delle due manifestazioni chiamate a dare il benvenuto all’estate. Si comincia il 20 giugno con la notte dello sport mentre il sabato successivo, il 27 giugno, sarà la volta della notte bianca Back to 90, che ritufferà tutti nella magia degli anni Novanta.

Due eventi per animare Merate

“Non abbiamo voluto proporre una semplice notte bianca, ma un doppio evento capace di unire e rafforzare due manifestazioni distinte” puntualizza l’assessore alla promozione turistica e culturale della città Fiorenza Albani, convinta della necessità di proporre iniziative di qualità per rilanciare e dare vitalità alla seconda città più popolosa della Provincia di Lecco. “Non potevamo rimandare ulteriormente l’organizzazione della notte bianca, momento di festa per tutte le età. Lo avevamo messo nelle linee programmatiche e siamo ben contenti di essere riusciti a bandire una manifestazione di interessi che contempla due manifestazioni”.

Il 20 giugno la notte dello sport

Il primo appuntamento è, come dicevamo in programma, il 20 giugno, in occasione di Merate Night, la nota gara podistica competitiva, promossa dall’As Merate nelle strade del centro. “La notte dello sport sarà un’occasione per le tante società sportive presenti in città di mettere in mostra la loro attività con esibizioni di danza, arti marziali, basket, spettacoli musicali e stand enogastronomici” dichiara Alfredo Casaletto, assessore allo sport e bilancio del comune di Merate. La notte dello Sport terrà banco dalle 18 alle 24 coinvolgendo l’area del centro, da piazza Prinetti a piazza don Minzoni, passando per piazza Eroi, via Baslini, via Manzoni e piazza Libertà.

Il 27 giugno Back to 90

Il sabato successivo, il 27 giugno, largo invece alla classica notte bianca, con una programmazione in grado di soddisfare vari gusti. “Abbiamo stabilito le aree in cui si terrà la manifestazione. L’idea è infatti quella di non bloccare interamente il centro, lasciando libero ad esempio l’accesso a piazza don Minzoni. Laboratori e spettacoli per i più piccoli si terranno ad esempio nella nuova piazza Libertà che per la sua conformazione ben si presta a ospitare iniziative di questo tipo” aggiunge Albani. Tra le location previste, oltre alla piazza dietro al Comune, l’area Cazzaniga, piazza Prinetti, piazza Eroi, e via Manzoni con spettacoli e iniziative in programma dalle 18 alle 24.

In caso di maltempo la notte dello sport verrà rimandata al 4 luglio mentre la notte bianca verrebbe spostata a settembre, il 19.

Sul piatto 42mila euro

La Giunta ha messo sul piatto della bilancia 42mila euro. “Si tratta della cifra massima che come amministrazione comunale siamo disposti a riconoscere per l’organizzazione dell’evento – puntualizzano all’unisono i due assessori – Una somma calcolata dagli uffici dopo aver effettuato una ricerca sui costi base legati all’organizzazione di due eventi come questi”. Chi parteciperà sarà poi libero di proporre un’offerta economica al ribasso nonché di valutare il ricorso a diverse sponsorizzazioni. “Premieremo la qualità delle proposte. Vogliamo impostare bene questo primo anno in modo che le due notti bianche diventino un appuntamento fisso per la nostra città. Merate e i meratesi se lo meritano”.

La manifestazione di interesse è pubblicata sul sito internet del comune di Merate. Le domande vanno presentate entro il 12 marzo.