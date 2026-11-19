I tecnici di E-Distribuzione hanno completato il collegamento alla rete elettrica dell’impianto fotovoltaico
L’impianto soddisferà i bisogni della palestra immettendo in rete l’eventuale eccesso
MERATE – Un passo avanti per la sostenibilità della nuova palestra del Liceo Agnesi di Merate, realizzata grazie ai fondi del Pnrr e inaugurata nel dicembre dello scorso anno. Lo scorso 16 novembre i tecnici di E-Distribuzione hanno completato il collegamento alla rete elettrica dell’impianto fotovoltaico installato sulla struttura, un passaggio fondamentale per consentirne la piena operatività.
L’impianto permetterà di utilizzare l’energia pulita prodotta dai pannelli solari per il fabbisogno della palestra e di immettere nella rete elettrica quella eventualmente in eccesso. Una soluzione che punta a ottimizzare i consumi, ridurre il ricorso alle fonti energetiche tradizionali e contenere i costi di gestione dell’edificio.
Il fotovoltaico rappresenta infatti uno degli elementi qualificanti del progetto, pensato per realizzare una struttura sportiva efficiente e attenta all’impatto ambientale. Un intervento che si inserisce nell’impegno della Provincia di Lecco per rendere gli edifici pubblici sempre più sostenibili e in linea con gli obiettivi di transizione ecologica.
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