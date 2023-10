Merate, la Pro Loco ci riprova: l’11 e il 12 la festa del cioccolato

Annullata per il maltempo il 21 e 22 ottobre, la festa del cioccolato viene riproposta nel weekend dell’11 e 12 novembre

Stand di aziende cioccolatiere, spettacoli per bambini e area giochi per trasformare Merate in un’oasi… dolce

MERATE – La Pro Loco ci riprova mettendo nuovamente in calendario la festa d’autunno e del cioccolato, annullata il 21 e 22 ottobre a causa del maltempo. Il nuovo weekend da cerchiare sul calendario è quello di sabato 11 e domenica 12 novembre quando il centro cittadino si trasformerà in un’oasi… dolce.

Il programma prevede sabato 11 la presenza degli stand di aziende cioccolatiere dalle 10 alle 19 con caldarroste e frittelle e alle 15, in piazza Eroi, lo spettacolo di artisti di strada. Non solo. In piazza Libertà sarà allestita l’area giochi con gonfiabili e saltarelli.

Domenica 12 novembre si replica con stand, dolci e area giochi e alle 15 il raduno delle auto d’epoca della scuderia Ferrari Club di Caprino bergamasco con possibilità di prova su strada.