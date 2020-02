Merate, la rotonda di via Laghetto è pericolosa. “A breve uno studio della Provincia”

Il sindaco ha annunciato in consiglio comunale che verrà implementata la segnaletica orizzontale e verticale

La questione è stata affrontata rispondendo all’interrogazione di Cambia Merate

MERATE – La rotonda di via Laghetto è pericolosa. Ad ammetterlo è stato anche il sindaco rispondendo giovedì sera in consiglio comunale all’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza Cambia Merate.

La richiesta è stata illustrata dal consigliere Alessandro Pozzi che ha sottolineato come già nel 2014 avesse presentato un’interrogazione in merito senza che, in 5 anni abbondanti di tempo, la questione sia stata risolta. Dal canto suo il sindaco Massimo Panzeri ha ribadito la volontà di intervenire in maniera decisa per risolvere la situazione: “Il numero di incidenti registrati in quella rotatoria è impietoso. E la situazione mi sembra addirittura peggiorata dopo il taglio della pianta, avvenuto dopo la richiesta di diversi cittadini, presente nel mezzo della francesina. Anch’io durante lo scorso mandato, quando sedevo in minoranza, avevo presentato un’interrogazione sulla rotonda di via Laghetto”.

La pericolosità di questa intersezione è stata riconosciuta anche durante la conferenza dei sindaci del Meratese: “Stiamo aspettando una progettazione da parte della Provincia di Lecco. Nell’immediato invece implementeremo la segnaletica orizzontale e verticale”. Risposte che Pozzi ha giudicato insufficienti: “Le intenzioni sono buone, ma nel bilancio di previsione 2020 non sono stanziate le risorse per la questa rotonda. Spero di non dover vedere trascorrere invano altri cinque anni”.