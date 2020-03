Merate, la solidarietà bussa al Mandic: maxi consegna di mascherine e guanti

In tanti hanno risposto all’invito dell’amministrazione comunale a donare i dispositivi di protezione individuale

Resta ancora valido l’invito a donare mascherine, guanti, tute e confezioni di gel igienizzanti

MERATE – 900 mascherine, 11.800 guanti, 30 tute protettive e 48 confezioni di gel igienizzanti. E’ quanto è stato consegnato questa mattina, martedì, all’ospedale Mandic grazie alla raccolta di dispositivi di protezione individuale (Dpi) promossa dall’amministrazione comunale meratese.

Raccogliendo l’appello lanciato dal presidio cittadino di via Cerri, il sindaco Massimo Panzeri si è fatto infatti promotore della raccolta di materiale necessario per la protezione di quanti oggi lavorano in ospedale. Diverse persone, tra titolari di aziende, artigiani e professionisti, hanno risposto all’appello mettendo a disposizione mascherine, guanti e tutto quanto possa servire per la tutela personale. Stamattina è stato così possibile effettuare una consegna importante e significativa che testimonia, ancora una volta, la generosità e l’attaccamento dei cittadini, non solo meratesi, all’ospedale Mandic.

La raccolta di dispositivi di protezione individuale continua anche nei prossimi giorni. Le mascherine di tipo FFP2 o FFP3, guanti in nitrile, gel mani e camici possono essere consegnati tutte le mattine presso il Comune di Merate ufficio messi (dalle 9 alle 12) che provvederà alla raccolta e alla consegna agli operatori sanitari.