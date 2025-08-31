Merate, la Strapagnano si conferma un successo con ben 3.541 iscritti

Grande successo per la Strapagnano, giunta alla 17esima edizione

Una bella mattinata di sole ha fatto da cornice alla manifestazione promossa dall’Ac Pagnano

MERATE – Una bella giornata di sole ha fatto da cornice oggi, domenica 31 agosto, alla 17esima edizione della Strapagnano, manifestazione podistica capace ogni anno di richiamare l’interesse e la partecipazione di un gran numero di persone di tutte le età.

Ben 3.541 gli iscritti che si sono presentati sotto il tendone allestito sul campo da calcio in sintetico cimentandosi poi con i diversi percorsi previsti dalla gara che si snoda lungo le strade e i sentieri più belli e incontaminati di Pagnano e dintorni.

A impreziosire l’iniziativa, anche quest’anno, la Strabimbi con un tour di cinque chilometri pensato appositamente per i più piccoli tra letture, piccole rappresentazioni e punti ristoro.

Non poteva mancare il momento delle premiazioni affidato al presidente dell’Ac Pagnano Antonio Ghezzi, particolarmente soddisfatto per la gran prova corale mostrata, ancora una volta, dal numeroso team di volontari che ha reso possibile l’organizzazione anche di questa edizione della Strapagnano.

Presenti anche gli assessori Mattia Muzio e Gianpiero Airoldi.