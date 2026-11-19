In Consiglio comunale l’intervento del dg Trivelli per spiegare la riorganizzazione

“All’ospedale di Merate verranno trattati pazienti al terzo giorno post ictus”. Scettico l’ex sindaco Panzeri: “Da struttura di emergenza, diventiamo luogo di degenza”

MERATE – Una scelta intelligente effettuata per dare una nuova prospettiva al reparto di Neurologia dell’ospedale San Leopoldo Mandic, specializzandolo sul recupero funzionale in terza giornata dei pazienti colpiti da ictus. Così il dg di Asst Lecco Marco Trivelli ha presentato lunedì sera in Consiglio comunale la decisione di riorganizzare la Stroke Unit del nosocomio di via Cerri, presa a seguito della nuova regolamentazione degli accessi di urgenza dei casi di ictus stabilita ormai da quattro anni dalla Regione.

“Le linee portano a una centralizzazione dei centri di cura di questi casi, optando per le strutture in grado di effettuare sia interventi che trattamenti farmacologici” ha spiegato Trivelli, sottolineando come il Mandic, strutturato per gestire l’emergenza ma mancante della guardia attiva, abbia trattato nell’ultimo anno solo quattro casi, di cui due di persone che si sono presentate da sole al Pronto Soccorso. Da tempo, quindi, il sistema regionale dell’Emergenza Urgenza di Areu “dirotta” quindi i pazienti colpiti da ictus in altri presidi ospedalieri.

“Abbiamo indetto tre concorsi per integrare l’organico in modo da poter garantire una guardia attiva notturna ed essere più ricettivi in caso di trombosi, ma i procedimenti non hanno avuto esito positivo. L’equipe ha così deciso, e io concordo con questa scelta, di non lasciare la stagnazione perpetuarsi e di prendere l’iniziativa di concentrarsi su un segmento diverso, ovvero la cura dei casi di ictus in terza giornata. C’è tutta una finestra di tempo, che va dalla terza giornata alla 45esima, quando subentrano i centri riabilitativi come Bellano e Costamasnaga, su cui non è mai stata posta l’attenzione in maniera importante. Ed è in quest’ottica che Merate può pensare anche di crescere, aumentando i posti letto, qualora vi siano le risorse infermieristiche sufficienti”.

Invitato in Consiglio comunale dal sindaco Mattia Salvioni, Trivelli ha poi effettuato un excursus sullo stato di salute generale dell’ospedale, dicendosi soddisfatto della situazione al Pronto Soccorso dove turni esternalizzati alla cooperativa sono scesi da 120 a 55: “Non possiamo rinunciare al contratto esterno perché non siamo coperti ancora sulle notti e su qualche giorno, ma grazie anche all’apporto di altri ospedali, tra cui il Niguarda, siamo riusciti a ricorrere meno all’aiuto della cooperativa. Vorremmo però riuscire ad assumere nuovo personale per poter contare su un organico”. In vista c’è anche la fine dei lavori di ristrutturazione del Ps con la creazione di un’area Obi, dedicata all’osservazione breve.

Il numero uno di Asst Lecco ha poi elogiato il percorso svolto dalla Reumatologia che, da struttura semplice, si appresta a diventare struttura semplice dipartimentale: ”Sarà Merate a coordinare Lecco e Bellano perché proprio dai medici di Merate è nata una competenza importante, attrattiva anche per la Brianza”.

Sta crescendo, seppur più lentamente rispetto a quanto ipotizzato, l’attività per disabili a cui verrà dedicato l’intero quarto piano dell’ospedale. “Sono stati eseguiti 400 trattamenti odontoiatrici a pazienti disabili con una professionista di grande valore rubata alla Brianza. Non siamo però ancor riusciti ad attivare le due postazioni per disabili previste al quarto piano”.

Tra i punti positivi Trivelli ha inserito anche l’ospedale di comunità, partito con 10 posti letto e già potenziato a 15: “La struttura, il cui elemento distintivo è quello che i parenti dei ricoverati possano accedervi sempre, sarà operativa al massimo grado quando i medici di medicina di base saranno trasferiti all’interno della casa di comunità”.

Tra i lati dolenti, il dg ha rimarcato la crisi della radiologia con il concorso per il rinnovo completo dell’apparecchiatura e il reclutamento di personale esterno bloccato per via di un ricorso al Tar e la costante difficoltà a reperire personale interno.

Dai banchi della minoranza si è così alzata la voce del capogruppo di Prospettive per Merate Massimo Panzeri che, pur ringraziando Trivelli per averci messo la faccia, ha espresso disappunto per la rimodulazione della Stroke Unit: “E’ come avere una Ferrari da Formula Uno parcheggiata nel box. Questa riorganizzazione è tutto fuorché un passo in avanti perché l’ospedale gestire le degenze e non più le emergenze: avevamo una struttura emergenziale che ora si occupa dei ricoveri. Certo, si può essere bravi anche in seconda classe, ma non vorrei che, seguendo questo ragionamento, si arriverà anche a mettere in discussione il Pronto Soccorso qualora vi fossero riduzioni del numero di accesso, dovuti anche, a monte, dal sistema di selezione delle richieste di soccorso sanitario”. Quanto all’attenzione posta al grande tema della disabilità, Panzeri si è detto molto favorevole ricordando l’appuntamento di sabato 21 novembre in Auditorium con la ministra Alessandra Locatelli.

Sulla Stroke Unit Trivelli ha replicato in modo perentorio che “18 posti erano e 18 resteranno”, respingendo ogni accusa di ridimensionamento, rimarcando come anche al Besta, struttura neurologica per eccellenza, non vengono trattati i casi di ictus da Pronto Soccorso. “I medici e gli infermieri in servizio resteranno gli stessi, solo che oggi abbiamo preso la decisione di concentrarci, come ha fatto il Besta a suo tempo, sull’inizio del recupero funzionale in terza giornata, aspetto che nessuno affronta in maniera sistematico. Tra due anni, i professionisti di Merate saranno un passo avanti rispetto agli altri perché l’ictus lo vogliono trattare tutti, ma nessuno è diventato il Besta”.

Nella discussione si è inserito anche Dario Perego, capogruppo dell’altra lista di opposizione Noi Merate, rimarcando come stia cambiando, in questi anni, la richiesta sanitaria con una maggiore domanda di continuità nell’assistenza. Ha perciò citato l’importanza della casa e dell’ospedale di comunità, strutture che dovranno funzionare in sinergia e bene al fine di garantire un servizio sanitario efficiente.

Proprio su questo si è innestato l’intervento della vicesindaca Valeria Marinari che ha rimarcato la grande partecipazione della cittadinanza all’open day della casa di comunità tenutasi qualche settimana fa.