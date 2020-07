Merate, lavori alla rete fognaria: ecco le modifiche alla viabilità

I lavori alla rete fognaria sono eseguiti per conto di Lario Reti Holding

Modifiche alla viabilità di via Brianza e di via Montegrappa

MERATE – Iniziano oggi, lunedì 6 luglio, i lavori alla rete fognaria nella zona compresa tra via Brianza e via Montegrappa. Eseguite per conto di Lario Reti Holding dalla ditta bergamasca Condotte Nord Spa, le opere richiederanno alcune modifiche alla viabilità cittadina al fine di poter eseguire l’intervento in tutta sicurezza.

Dalle 7.30 di oggi, lunedì 6 luglio e fino alle 19 di venerdì 24 luglio, via Brianza, la strada a senso unico che dalla provinciale taglia verso via Montegrappa, sarà chiusa al traffico. Il divieto di circolazione non riguarda i residenti che, compatibilmente con lo stato d’avanzamento dei lavori, potranno accedere alle abitazioni, a passo d’uomo, anche in deroga al senso unico di circolazione.

Da lunedì prossimo, 13 luglio e fino a venerdì 21 agosto (e comunque fino al termine effettivo dei lavori), è prevista invece l’istituzione del senso unico alternato di circolazione in via Montegrappa, dall’intersezione con via Stelvio fino a quella con via Sant’Antonio da Padova, regolato mediante impianto semaforico provvisorio o movieri.