Merate, lavori in corso al tetto della palestra delle scuole

L’intervento dovrebbe risolvere definitivamente i problemi di infiltrazione d’acqua registrati finora

Si tratta del secondo step di lavori dopo quelli eseguiti la scorsa estate

MERATE – Sono in corso in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria della copertura della palestra della scuola primaria di via Montello. L’intervento, del valore di poco più di 100mila euro, ha comportato il montaggio del ponteggio all’esterno della struttura sportiva per permettere l’esecuzione dei lavori necessari per risolvere definitivamente i problemi di umidità e condesa riscontrati in più occasioni all’interno della palestra, utilizzata al di fuori dell’orario scolastico anche da molte associazioni sportive del territorio per gli allenamenti e le partite di campionato.

Dopo la rimozione, la scorsa estate, del controsoffitto all’interno del quale si formava la condensa, i nuovi lavori riguardano ora la copertura esterna dell’edificio con la posa di una nuova guaina impermeabilizzante. Prima di questo passaggio è necessario però rimuovere gli oltre cento pannelli fotovoltaici presenti sul tetto . In questo momento gli operai stanno eseguendo questo intervento: dopodichè sarà possibile posizionare la guaina per l’impermealizzazione del tetto e completare i lavori con il riposizionamento dei pannelli fotovoltaici.