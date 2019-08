Merate, lavori in corso in via Manzoni e in piazza Prinetti

Operai al lavoro per sistemare la pavimentazione in porfido rovinata in diversi punti

Da valutare anche un prossimo intervento nella vicina piazza Vittoria

MERATE – Operai al lavoro oggi, mercoledì, in via Manzoni e in piazza Prinetti per riparare alcuni tratti della pavimentazione in porfido ammalorati e deteriorati dal tempo. L’intervento di manutenzione straordinario è stato programmato in questi giorni per approfittare della riduzione del traffico dovuta al periodo estivo.

Gli operai hanno messo mano in alcuni punti dove, in corrispondenza soprattutto della presenza di tombini, si erano creati avvallamenti o deformazioni al manto stradale. Dopo aver rifatto il fondo, hanno poi provveduto a riposizionare il porfido, sostituendo i pezzi irrecuperabili. In fase di valutazione, come spiega il sindaco Massimo Panzeri, ulteriori lavori in piazza Vittoria: “Anche qui ci sono dei punti con degli avvallamenti, ma l’intervento è più articolato anche dal punto di vista viabilistico. Dobbiamo ancora valutare con l’azienda quando e come intervenire”.