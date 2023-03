Merate: lavori in piazza. Modifiche per il mercato e per l’accesso al Comune

Sta entrando nel vivo l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche in piazza degli Eroi

Da mercoledì 8 cambia l’accesso al Comune mentre dal martedì successivo, 14, sei bancarelle in piazza degli Eroi verranno spostate in via Mameli

MERATE – Da mercoledì 8 marzo non si potrà più accedere al Comune dal portone principale, ma bisognerà utilizzare i due ingressi situati sui lati, tradizionalmente usati per l’accesso diretto agli uffici della Polizia locale (da una parte) e dell’anagrafe (dall’altra). La modifica è legata all’avvio dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in piazza degli Eroi.

Iniziati, settimana scorsa, con l’intervento all’interno del Parco delle Rimembranze (dove verrà creato un camminamento per collegare direttamente su viale Cornaggia e verranno piantumate nuove essenze), i lavori entreranno nel vivo da mercoledì, andando a interessare il comparto davanti al Municipio.

Verrà garantito l’accesso al parcheggio interrato sotto palazzo Tettamanti e l’accesso pedonale agli uffici comunali tramite appunto le ali laterali.

L’intervento che comporterà l’innalzamento del livello stradale di viale Lombardia e via Viganò portandolo al livello della piazza, abbattendo quindi i gradini ora presenti, comporterà anche delle modifiche all’allestimento del mercato settimanale del martedì con lo spostamento delle bancarelle.

Si inizierà, da martedì 14 marzo, con il trasferimento di sei banchi, attualmente presenti in fronte al parco delle Rimembranze, lungo via Mameli, proseguendo la striscia di bancarelle situate sotto la piazza. Più corposo sarà lo spostamento delle bancarelle quando i lavori riguarderanno la parte centrale di viale Lombardia e via Viganò e proprio per questo si sta valutando insieme agli esercenti quali decisioni prendere al fine di ridurre al minimo i disagi.