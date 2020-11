Merate, lavori in viale Verdi per ripristino dell’asfalto ammalorato

L’intervento di asfaltatura è in programma da domani, lunedì 2 novembre

Operai al lavoro sulla corsia che, dall’intersezione con via Fratelli Cernuschi, porta a via Statale

MERATE – Al via domani, lunedì 2 novembre, l’intervento di ripristino del manto stradale ammalorato dopo l’intervento di sistemazione dei sottoservizi effettuato alcuni mesi fa da Lario Reti Holding. I lavori verranno eseguiti per conto proprio della società partecipata dai Comuni del territorio al fine di rimettere in sicurezza e ripristinare l’asfaltatura nel tratto di viale Verdi interessato nei mesi scorsi dai lavori di scavo per la riqualificazione dell’acquedotto.

Lavori stimati fino al 13 novembre

Si tratta quindi della corsia diretta verso via Statale dall’intersezione con via Fratelli Cernuschi fino alla rotonda che si innesta sulla Sp 342. L’obiettivo dell’intervento di asfaltatura sarà quello di ripristinare le condizioni del manto stradale ex ante l’intervento di scavo. I lavori dovrebbero concludersi nel giro di una decina di giorni anche se la durata del cantiere dipenderà, inevitabilmente, dalle condizioni meteorologiche. Verranno effettuati di giorno perchè viste le temperature attuali, non sarebbe possibile effettuare le asfaltature notturne. La viabilità verrà disciplinata a senso unico alternato nel tratto via via interessato dall’intervento.

Va avanti l’iter di viale Verdi

Continua nel frattempo il lungo iter relativo al progetto di riqualificazione di viale Verdi. L’amministrazione comunale sta infatti portando avanti la procedura di contatto con le persone interessate alla cessione delle aree interessati dai lavori, tra cui quelle delle due rotatorie in corrispondenza degli incroci semaforici. L’obiettivo del sindaco Massimo Panzeri che è anche assessore ai Lavori pubblici è quello di riuscire a raggiungere accordi bonari con tutte le persone coinvolte al fine di evitare contenziosi, facendo leva sulla pubblica utilità dell’intervento.