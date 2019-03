L’intervento verrà finanziato con i 100mila euro stanziati dal Governo

Verrà sistemata la pavimentazione dei marciapiedi e di alcuni tratti della piazza

MERATE – Avallamenti, crepe e buche hanno ormai i giorni contati. Inizieranno a breve e comunque entro metà maggio i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di viale Lombardia.

L’amministrazione comunale guidata da Andrea Massironi ha infatti deciso di destinare il contributo di 100mila euro ricevuto dal Governo proprio per l’intervento di riqualificazione dei due larghi marciapiedi della via che dal Palazzo del Comune porta in via Terzaghi. Il progetto prevede la sistemazione anche di una porzione di porfido ammalorato in via Baslini. L’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Procopio puntualizza: “Erano anni che non si interveniva su questi marciapiedi. Abbiamo così deciso di investire per garantire una maggiore sicurezza dei pedoni”.

In Viale Lombardia si prevede la sistemazione a quota uniforme, compatibilmente alla presenza delle alberature esistenti, della pavimentazione in asfalto, mentre in piazza degli Eroi e in via Carlo Baslini si interverrà per ripristinare la pavimentazione artistica in pietra naturale nei punti dove appare sconnessa. L’intervento complessivo ammonta a 110mila euro e dovrà iniziare entro metà maggio, pena la revoca del contributo governativo concesso.