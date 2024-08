Merate, l’avviso ha colto nel segno: lista d’attesa per la Casa Albergo Leoni

La casa albergo Leoni è una struttura riservata a persone over 60 autosufficienti

L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di intervenire per riammodernare l’edificio

MERATE- Ha colto nel segno l’avviso diramato dall’amministrazione comunale per ricordare la disponibilità di posti alla casa Albergo Leoni, struttura di proprietà comunale situata nella frazione di Sartirana. A poco più di una settimana dalla diffusione della notizia, in Municipio, e precisamente negli uffici delle assistenti sociali, è arrivata la richiesta di inserimento da parte di diversi anziani, tanto che è stato necessario ora creare una lista di attesa.

“Segno che la struttura, che si rivolge a persone di età sopra i 60 anni in condizioni di autosufficienza, ha sicuramente delle potenzialità e un’utenza dedicata” puntualizza la vice sindaca, nonché assessora ai Servizi sociali Valeria Marinari che in queste settimane si è focalizzata anche su una ricognizione degli spazi e servizi riservati agli anziani presenti in città.

Tra gli obiettivi da realizzare, compatibilmente con i fondi del bilancio, quello di un ammodernamento dell’edificio, partendo da interventi più immediati, come la sostituzione della pavimentazione, in alcuni tratti logora e deteriorata ad altri più strutturali come l’installazione dell’aria condizionata su tutti i piani della casa albergo. Venendo invece ai servizi, tra le opzioni al vaglio, quella di ipotizzare di riservare alcune stanze a soggiorni brevi, in corrispondenza del periodo di vacanze di familiari o badanti.