Merate, le iniziative del Comune per il 25 novembre: “No alla violenza sulle donne”

Un ciotola di ciclamini, con una poesia, è stata posata al parco delle Rimembranze, dove è stato acceso anche un cero

Questa sera il Municipio si colorerà di arancione: “Piccoli gesti che vanno a unirsi al contributo fornito al gruppo Ora Basta”

MERATE – Una ciotola di ciclamini deposta, insieme a una poesia, vicino alla stele nel Parco delle Rimembranze, dove verrà acceso anche un cero, simbolo della luce in fondo al tunnel. E poi l’invito, rivolto a tutte le famiglie meratesi, ad accendere una luce questa sera al di fuori delle proprie illuminazioni nelle stesse ore in cui il Municipio sarà illuminato di arancione.

Anche l’amministrazione comunale meratese scende in campo, con semplici iniziative che vanno ad aggiungersi al novero di attività predisposte dal gruppo Ora Basta, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’assemblea generale delle nazioni unite.

“Vogliamo richiamare l’attenzione e sensibilizzare ulteriormente le cittadine e i cittadini meratesi sul gravissimo e, purtroppo, ancora attuale problema della violenza di genere, ovvero sulle donne – puntualizzano, in una nota, gli assessori Franca Maggioni e Fiorenza Albani insieme alle consiglieri Norma Maggioni e Greta Ghezzi – . Secondo i dati diffusi dall’Istat nel I trimestre del 2022 il numero delle chiamate è in leggera diminuzione rispetto al precedente periodo di riferimento, ma ciò non deve far abbassare la guardia e far pensare che il problema non esista più. Dai dati Istat è possibile dedurre

che molte donne dichiarano di aver subito più tipi di violenza e di subirla da anni. E’ pertanto doveroso e necessario continuare a richiamare l’attenzione dei cittadini su questo gravissimo problema”.

L’invito, rivolto a tutte le donne che vivono situazioni di disagio e di violenza, è quello di trovare il coraggio di chiedere aiuto rivolgendosi con fiducia alle istituzioni e ai numeri di emergenza dedicati.

“Dal canto nostro, abbiamo messo in atto dei piccoli gesti, ma crediamo sia fondamentale far sentire a tutte le donne, il supporto delle istituzioni unitamente a quello delle associazioni presenti sul nostro territorio. Non possiamo e non vogliamo dimenticare l’importanza della lotta a questa forma di violenza. Vogliamo infine rammentare nuovamente e le donne ad avere il coraggio di denunciare ogni tipo di violenza non solo fisica ma anche psicologica, perchè solo così potranno tornare ad essere libere e finalmente felici”.