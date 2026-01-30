Merate, le mascotte delle Olimpiadi in piazza. Attesa per il passaggio della Fiamma

Appuntamento sabato pomeriggio in piazza Prinetti con Tina e Milo, mascotte di Milano Cortina 2026

ll passaggio della fiamma olimpica è in programma martedì 3 febbraio

MERATE – Le mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026 in piazza Prinetti sabato 31 gennaio per scaldare l’atmosfera in vista del passaggio della Fiamma olimpica martedì mattina, 3 febbraio. C’è grande attesa sotto la Torre per un evento destinato a entrare nella storia della città, ovvero il passaggio dei tedofori con la per le vie del centro con la torcia accesa il 26 novembre a Olimpia.

L’amministrazione comunale ha predisposto un ricco calendario di eventi iniziato mercoledì sera con l’incontro con i campioni dello sci alpino italiano, Paola Magoni, campionessa olimpica nello slalom speciale femminile ai XIV Giochi Olimpici Invernali di Sarajevo 1984 e l fratello Livio, tecnico di fama internazionale e “re Mida” dello sci alpino.

Sabato 31 gennaio sarà invece la volta delle letture animate in biblioteca dalle 10.30 alle 12, seguito, nel pomeriggio, del laboratorio Coloriamo le Olimpiadi (in palio tre biglietti di ingresso a Gardaland) con la presenza in piazza anche delle mascotte ufficiali delle Olimpiadi Tina e Milo. Dalle 14 alle 17, i due simpatici ermellini mascotte ufficiali dei Giochi saranno a disposizione per foto, abbracci e selfie indimenticabili. In caso di maltempo le mascotte e il laboratorio vi aspettano in Villa Confalonieri.

Domenica 1 febbraio, giorno in cui verrà anticipato il mercato settimanale per lasciare libero il centro in occasione del passaggio della torcia olimpica, verrà proiettato alle 17 in auditorium il film “Ski – il più grande Ski Tour di sempre” di Nikolai Schirmer, vincitore del Premio del Pubblico al 73° Trento Film Festival 2025 (prima proiezione in Provincia di Lecco).

Si arriva quindi a martedì 3 febbraio quando la staffetta dei tedofori percorrerà le strade di Merate dalle 9.30 alle 10.45 Piazza Prinetti sarà il cuore della grande festa con il Dj Set di Hy DJ Radio dalle 9 alle 11. Gli studenti di tutte le scuole meratesi di ogni ordine e grado accoglieranno la Fiamma riempiendo strade e piazze.

Il comando di Polizia locale ha emanato un’ordinanza per la modifica della viabilità con lo stop alla circolazione, dalle 9.45 alle 11.15, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio del convoglio completo della Fiamma Olimpica, in Via Cerri, Via De Gasperi, Via Trieste, Via Papa Giovanni XXIII, Piazza Prinetti, Via Carlo Baslini, Piazza degli Eroi, Via Lombardia, Via Indipendenza, Piazza Italia, Piazza Riva Spoleti, Via Don Cesare Cazzaniga.