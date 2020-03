Merate, le note del sacrestano per stemperare la tensione da coronavirus

Il video di Franco Crippa per stare vicino a tutte le persone preoccupate e tese per via del coronavirus

“La musica è un linguaggio universale che arriva a tutti e che ci può infondere molta speranza”

Un brano per stemperare la tensione in questi giorni contraddistinti da tanta ansia e paura. Franco Crippa, sacrestano della parrocchia di Sant’Ambrogio a Merate, appassionato di musica, ha deciso infatti di dedicare una canzone a tutte le persone che in questi giorni si sono visti stravolgere la routine giornaliera dall’emergenza coronavirus. “Stiamo attraversando un periodo difficile, misto a paura e insicurezza. Ma siamo confortati dalla speranza della fede e della scienza. Sono convinto che vinceremo anche questa. E per questo, per stemperare la tensione, ho deciso di suonare questo brano di chiesa.Chi mi conosce bene sa che è quello che mi piace più di tutti”.

Impossibile non riconoscere le note di Symbolum 77 – Tu sei la mia vita, con l’introduzione dei Pooh, gruppo di cui Crippa è un fans scatenato: “Le due musiche sono fatte proprio una per l’altra. Uso questa introduzione da 10 anni… Proprio perché l’orecchio musicale me le aveva fatte sentire uguali”.