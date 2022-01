Merate, le nuove regole per accedere al municipio e l’aggiornamento sui contagi

La nuova disposizione resterà valida fino al 31 marzo

Sono 343 i residenti al momento contagiati dal coronavirus

MERATE – Per accedere al municipio di Merate bisognerà esibire il green pass: a comunicarlo è il sindaco Massimo Augusto Panzeri in una in un avviso alla cittadinanza.

Da domani, 1^ febbraio, e fino al 31 marzo l’accesso agli Uffici Comunali, fatte salve le eccezioni di legge, è consentito – previo appuntamento – esclusivamente alle persone in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (il green pass).

E’ abbastanza la certificazione verde base che viene rilasciata a chi si è sottoposto a vaccinazione (ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo); è risultato negativo a un test molecolare nelle ultime 72 ore o un antigenico

rapido nelle 48 ore precedenti; è guarito dal virus nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero della Salute.

La disposizione riguarda gli utenti, anche minori che hanno compiuto 12 anni, che avranno l’obbligo di esibire il certificato verde per le dovute verifiche. In caso di necessità è possibile ricorrere all’opzione di appuntamento da remoto, prenotabile direttamente dal sito comunale.

L’aggiornamento sui contagi da coronavirus a Merate

I cittadini positivi al Covid-19 a Merate attualmente (aggiornamento al 31 gennaio) sono 343 (-116) pari al 2,32% della popolazione; mentre le persone sottoposte a sorveglianza attiva sono 570 (-210) pari al 3,86%, di cui 284 persone di età inferiore ai 20 anni.

“L’ultimo aggiornamento – si legge nella nota dell’amministrazione comunale – rileva un andamento confortante ed in controtendenza. Aumentano i soggetti negativizzati e diminuiscono i sottoposti a sorveglianza attiva. Resta comunque rilevante il numero di soggetti attualmente positivi, seppur anch’esso in sensibile calo a distanza di una settimana. Alla data odierna, su una popolazione di riferimento di 14.380 cittadini di Merate in età da vaccino, 12.103 hanno ricevuto la prima dose, pari al 84,16%, 12.689 hanno

ricevuto la 2^ dose o la dose unica, pari al 88,24% e 9.436 hanno ricevuto la

3^dose/booster, pari al 65,61%”.