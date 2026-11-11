Merate-Lecco, la navetta per gli ospedali diventa un servizio ordinario con la linea D 151

L’integrazione della linea D 151 sarà attiva da lunedì 16 novembre

Salvioni: “Consolidiamo il collegamento tra i due presidi ospedalieri, rendendolo parte integrante della rete ordinaria del trasporto pubblico”

MERATE – Due bus al mattino in partenza da Merate e uno, intorno all’orario di pranzo, che farà il tragitto opposto, partendo quindi da Lecco. Da lunedì prossimo, 16 novembre, il servizio navetta di collegamento tra l’Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate e l’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco sarà integrato all’interno della linea D151 del Trasporto Pubblico Locale.

L’indicazione, anticipata qualche settimana fa dal sindaco Mattia Salvioni in Consiglio comunale come risposta all’interrogazione sul futuro del servizio navetta sperimentale tra e per gli ospedali Manzoni e Mandic, è diventata realtà grazie a un continuo confronto tra l’agenzia del Tpl di Como, Lecco e Varese e il gestore Arriva. “In questo modo riusciamo a consolidare il collegamento tra i due presidi ospedalieri, rendendolo parte integrante della rete ordinaria del trasporto pubblico e garantendo una maggiore continuità ed economicità del servizio” precisa Salvioni.

Il primo cittadino riconosce il fondamentale passaggio effettuato nei mesi scorsi grazie al ripristino, in via sperimentale, del servizio navetta. “Il periodo di prova ha consentito infatti di analizzare le dinamiche dell’utenza, comprendere le principali esigenze di mobilità e individuare le fasce orarie di maggiore utilizzo. Ora siamo riusciti a individuare una soluzione per integrare il collegamento ospedaliero all’interno di una linea già esistente, superando così la fase sperimentale”.

Salvioni aggiunge: “Vogliamo ringraziare gli sponsor che hanno sostenuto il progetto e la Fondazione Comunitaria del Lecchese, il cui contributo è stato significativo per rendere possibile la sperimentazione dei mesi scorsi. Un sostegno concreto che ha consentito non soltanto di offrire un servizio utile alla cittadinanza, ma anche di raccogliere gli elementi necessari per accompagnarne il passaggio alla rete ordinaria del Trasporto Pubblico Locale”.

Due come dicevamo le corse previste verso Lecco, attive dal lunedì al venerdì con partenza dall’ospedale Mandic alle 8.01 e alle 10.16 e arrivo al Manzoni di Lecco rispettivamente alle 9.05 e alle 11.10. E una di ritorno con partenza dal Manzoni alle 12.05 e arrivo a Merate alle 13.08.

A differenza di quanto avveniva con la navetta, non sarà necessario effettuare alcuna prenotazione essendo il servizio inserito nel Trasporto pubblico locale. Per

utilizzare il servizio sarà sufficiente acquistare un normale biglietto del Tpl (richiedendo un biglietto per la linea D151), disponibile presso le rivendite autorizzate oppure direttamente a bordo dell’autobus, con la prevista maggiorazione. I mezzi saranno inoltre accessibili alle persone con disabilità, richiedendo, ove necessario, l’assistenza dell’autista nelle precedenti 24h al numero dedicato 035 289 000.