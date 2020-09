Merate, letture al Parco per i bimbi: ecco le nuove date

Primo appuntamento sabato 12 nel parco delle Rimembranze, da parte al Comune

Le letture sono rese possibili grazie alla disponibilità delle lettrici volontarie della biblioteca

MERATE – Nuovi appuntamenti per le letture al parco dedicate ai bambini dai 4 agli 8 anni. Sono tre gli incontri da segnarsi sul calendario. Si comincia sabato 12 settembre 2020 alle 10.30 grazie alla disponibilità delle lettrici volontarie della biblioteca civica. Il Parco delle Rimembranze, in piazza degli Eroi, ospiterà anche gli appuntamenti successivi, in programma sabato 19 settembre alle 10.30 e sabato 26 settembre alle 15.30.

I partecipanti dovranno portare un cuscino da casa e rispettare le misure anti Covid. L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotare scrivendo al seguente indirizzo: eventi.culturali@comune.merate.lc.it indicando come oggetto “Letture al parco” e nome, cognome e numero di telefono di ciascun partecipante. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.