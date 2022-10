Merate: Lilt, Comune e Piazza l’idea insieme per la panchina rosa

Appuntamento venerdì 4 novembre per colorare di rosa la panchina davanti all’ingresso della sala civica

L’iniziativa è promossa dalla Lega tumori in sinergia con l’amministrazione comunale e il progetto Piazza l’idea

MERATE – Una panchina rosa a sostegno della lotta contro i tumori al seno, dipinta dai ragazzi attraverso il progetto Piazza l’idea. Amministrazione comunale, Lilt e ambito hanno deciso di far squadra accogliendo l’invito a colorare di rosa una panchina della città trasformandola così nel simbolo dell’importanza della prevenzione dei tumori che colpiscono le donne.

Promossa in occasione della campagna nazionale Nastro rosa che ha in ottobre il mese simbolo (con il 19 ottobre la ricorrenza della giornata mondiale e la contestuale illuminazione di Palazzo Tettamanti di rosa), a Merate l’iniziativa si concretizzerà venerdì 4 novembre quando si terrà il laboratorio di giovani, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per la realizzazione dell’opera pittorica sulla panchina posta all’esterno della sala civica Fratelli Cernuschi (l’altra panchina lì presente è colorata di rosso a simboleggiare il no alla violenza sulle donne).

L’appuntamento è dalle 16 alle 18.30 con ritrovo alla sede di piazza l’idea nell’ex Scuderie di Villa Confalonieri: i ragazzi dovranno ristrutturare e verniciare la panchina alla stregua di quanto già fatto durante le settimane di lavoro con Util’Estate.

L’iniziativa è volta a sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione primaria con l’obiettivo di individuare e poter rimuovere i cosiddetti fattori di rischio, ovvero le cause che contribuiscono allo sviluppo di un tumore.