Merate, locale troppo basso: rimodulato il servizio mensa alla primaria di Sartirana

Il locale mensa, situato nel seminterrato, sarebbe troppo basso: da qui la richiesta di deroga, presentata dalla scuola, all’Istituto Nazionale del Lavoro

Aperta un’istruttoria con i documenti presentati dal Comune in merito al servizio erogato al plesso di Sartirana: la speranza è che presto arrivi il via libera da Roma

MERATE – Servizio mensa riorganizzato alla scuola primaria di Sartirana dove oggi, venerdì 16 ottobre, i bambini e le bambine del plesso mangeranno nelle loro aule con la formula del pocket lunch. La rimodulazione si è resa necessaria, da quanto si evince dalla comunicazione diffusa alle famiglie dalla dirigente scolastica del Comprensivo Giovanna Laura Sala, nelle more dell’aggiornamento di alcuni documenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

Nella lettera, diffusa alle famiglie e inviata per conoscenza al sindaco Mattia Salvioni, all’assessore all’Istruzione Patrizia Riva e al collega ai Lavori pubblici Mattia Muzio, la dirigenza si scusa per il disagio arrecato alle famiglie, assicurando la massima tempestività nella gestione della pratica, in collaborazione con l’ente locale.

La questione sembrerebbe sia originata da una segnalazione presentata dal Comprensivo di Merate all’Istituto Nazionale del Lavoro in cui è stato chiesta la deroga rispetto a quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro del 2008 visto che il locale mensa, interrato, sarebbe di poco più basso rispetto ai 3 metri previsti dalla legge. Da qui, da Roma, sarebbe arrivata la richiesta di sospensione del servizio di somministrazione dei pasti ai bambini nell’attesa di verificare, attraverso l’apertura di un’istruttoria, tutti i documenti relativi al servizio erogato in questi anni.

Oggi, venerdì, quindi i bambini mangeranno in aula: la speranza è che la situazione si possa sbloccare nel giro di poche ore, con la concessione della deroga da parte dell’Istituto Nazionale del Lavoro. Altrimenti l’amministrazione comunale dovrà valutare altre ipotesi, tra cui quella di trasferire il servizio mensa in altri spazi della scuola, sfruttando, ad esempio, le aule vuote presenti al piano terra.