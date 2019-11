Merate, accese le luci e inaugurata la pista di pattinaggio per gustare l’atmosfera del Natale

Appuntamento sabato pomeriggio in piazza Prinetti per l’inaugurazione delle iniziative natalizie

Il fitto calendario di eventi è nato dalla collaborazione tra Comune, Pro Loco e associazione La nostra mela

MERATE – Un grande Babbo Natale che si staglia luminoso sulla parete del Castello Prinetti soffiando delle stelle brillanti sulla Torre . Si sono accese questo pomeriggio, sabato, le proiezioni luminose che faranno compagnia fino all’Epifania ai meratesi e a chiunque voglia visitare il centro città per fare dello shopping. Un’inaugurazione attesa, seppur un po’ rovinata dalla pioggia e da un problema tecnico che ha portato all’accensione di alcuni proiettori prima dell’appuntamento fatidico delle 17.30.

Dopo il successo registrato lo scorso anno con le proiezioni della città incantata, Comune, Pro Loco e l’associazione dei commercianti La nostra mela si sono rimessi in gioco proponendo nuove proiezioni luminose. “Sono molto contento di essere qui oggi e voglio ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a raggiungere questo risultato. L’invito a tutti i cittadini è quello di acquistare a Merate dai nostri commercianti” ha sottolineato l’assessore al commercio Giuseppe Procopio. Luca Codara, presidente della Pro Loco, ha aggiunto: “Questo è un progetto lungo e difficoltoso iniziato la scorsa primavera grazie al quale oggi possiamo inaugurare la pista di pattinaggio. La speranza è che questo possa diventare un appuntamento fisso”.

Una speranza colta da Ornella Comi, presidente dell’associazione dei commercianti La nostra mela: “Voglio ringraziare quelli che hanno dato il contributo e chi ha offerto per poter fare questo. Se non si dà non si riceve nulla. L’invito è quello che la gente venga a Merate ad acquistare nei nostri negozi. Noi commercianti diamo collaborazione, gentilezza e disponibilità”.

Dopo i saluti di rito, ci si è trasferiti in piazza della Libertà per l’inaugurazione della pista da pattinaggio su ghiaccio. Purtroppo la pioggia scesa copiosa per tutta la giornata ha reso inutilizzabile la pista, che resterà aperta fino all’8 gennaio con i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19. Il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 23 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. L’ingresso costa 5 euro ed è a tempo illimitato. Il noleggio dei pattini costa invece 2 euro. E’ possibile noleggiare anche un delfino con cui pattinare al costo di 3 euro all’ora.