Merate, lunedì 18 riapre la biblioteca: attivo solo il servizio prestito

Per ora sarà possibile accedere solo a scaffale chiuso: esteso l’orario di apertura

Posizionato anche uno schermo in plexiglass per proteggere personale e utenti al momento del prestito

MERATE – Riaprirà lunedì 18 maggio esclusivamente con la modalità a scaffale chiuso. Buone notizie per gli appassionati lettori che, da settimana prossima, potranno tornare a prendere i libri in prestito in biblioteca. “Siamo pronti a ripartire – commenta Ll’assessore alla Cultura Fiorenza Albani, sottolineando come i dipendenti della biblioteca si siano tenuti costantemente aggiornati sulle modalità di messa in sicurezza per il personale e per l’utente, nonché sulle strategie e sulla riorganizzazione dei servizi.

In questa fase ancora emergenziale, per ridurre il rischio contagio negli ambienti, la biblioteca svolgerà unicamente il servizio di prestito e restituzione dei libri e non di luogo di incontro e di studio che pure sono una parte rilevante della sua funzione. Pertanto non sarà consentito l’accesso diretto agli scaffali, alle sale studio e all’emeroteca per tutelare la salute sia degli utenti che del personale in servizio.

Non solo, ma tutti i materiali restituiti dagli utenti verranno, come misura precauzionale, messi in quarantena e ricollocati al termine di 72 ore, tempo di permanenza sulla carte del covid 19. Il personale in servizio sarà dotato di mascherine, guanti e al banco prestiti è già stato posizionato uno schermo in plexiglass che protegge da eventuali contatti.

L’accesso alla biblioteca sarà contingentato in modo da garantire il mantenimento della distanza di sicurezza in attesa di entrare. Gli utenti potranno depositare i resi in un’area appositamente dedicata ubicata nel corridoio all’ingresso mentre, una volta ritirato il materiale, potranno uscire dalla porta collocata sul retro, nel cortile.

Le prenotazioni online saranno attive da lunedì 18 maggio. I libri richiesti tramite interprestito e le novità librarie saranno consegnati agli utenti solo dopo il necessario periodo di quarantena. Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite il sito https://lecco.biblioteche.it/ accedendo con il codice fiscale e la propria password. Nel caso in cui non si possa accedere al catalogo on line le biblioteche saranno raggiungibili via mail e via telefono durante gli orari di apertura per le richieste. Restano attivi tutti i servizi di media library on line: https://lecco.biblioteche.it/mlol/

La novità, a partire da lunedì 18 maggio, sarà l’orario di apertura settimanale tra i più estesi della provincia di Lecco. La biblioteca sarà aperta il lunedì dalle 14 alle 18 e dal martedì al sabato dalle 10 alle 18 con orario continuato. “Una scelta motivata dalla necessità di evitare code in attesa alla riapertura pomeridiana, di migliorare la fruizione, quando sarà possibile, delle sale studio e di uniformare gli orari di apertura” conclude Albani.