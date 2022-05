Merate, mai più seggi elettorali nelle scuole: ecco le nuove sedi

Già nel 2020 l’amministrazione comunale aveva preso questa scelta che diventerà ora definitiva

Ecco dove saranno allestiti i seggi elettorali: appuntamento il 12 giugno con il referendum sulla giustizia

MERATE – Seggi elettorali trasferiti, in maniera definitiva, al di fuori dei plessi scolastici. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Panzeri ha deciso di consolidare e rendere definitiva la scelta presa nel settembre 2020 quando, in occasione del referendum per il taglio dei parlamentari, le sedi dei seggi elettorali erano state spostate dalle scuole per non interrompere l’attività scolastica, già fortemente penalizzata per via della pandemia da Covid 19.

Ora, a poche settimane dall’appuntamento con il voto in agenda il 12 giugno 2022, quando gli elettori potranno recarsi alle urne per esprimersi in merito al referendum sulla giustizia, l’amministrazione comunale ha provveduto a prevedere lo spostamento dei seggi al di fuori delle scuole, individuando uno schema che diventerà definitivo anche per i prossimi appuntamenti alle urne (regionali e politiche del 2023 e amministrative del 2024).

Rispetto a quanto già sperimentato nel 2020, va registrato un unico cambiamento dettato dall’impossibilità di utilizzare ora gli spazi dell’ex Scuderie, affidate in comodato d’uso gratuito a Retesalute.

Il prospetto, valido già dal prossimo 12 giugno, prevede quindi che gli elettori delle sezioni 1, 2, 3 e 4 che solitamente votavano alla scuola media statale Manzoni dovranno recarsi nello stabile di via Fratelli Cernuschi che ospitava la scuola primaria Frisia così come quelli delle sezioni 5 e 6, solitamente al voto alla primaria di via Montello. Gli elettori della sezione 10 dovranno invece recarsi nello stabile dell’ex scuola di Novate in piazza Vittorio Veneto. Chi invece era solito votare alle scuole di Sartirana dovrà recarsi in villa Confalonieri, piano terra mentre gli elettori di Pagnano potranno votare al primo piano di Villa Confalonieri.