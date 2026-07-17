Merate, maltempo: piante cadute e detriti in strada: super lavoro della Protezione civile

Danni anche in città per la bomba d’acqua che si è abbattuta questa notte sul Meratese

Protezione civile e sindaco al lavoro per mettere in sicurezza e ripristinare le zone colpite

MERATE – Piante e rami caduti in via Garibaldi e in via Al Ceppo; fango e ghiaia trasformati in un torrente, alimentato dalla pioggia incessante, che, dall’ingresso laterale di villa Subaglio, è finito in strada formando dei cumuli di detriti in via Bianchi, poco prima dell’osservatorio astronomico di Brera.

Super lavoro questa mattina, venerdì 17 luglio, per i volontari della Protezione civile, chiamati a fronteggiare le emergenze dovute al maltempo che si è abbattuto questa notte sul territorio. Una bomba d’acqua violenta che ha comportato danni in varie zone del Meratese, con i ripetuti interventi anche dei Vigili del Fuoco.

A Merate l’allerta è scattata all’alba, poco dopo le 5 di mattina, con l’attivazione dell’unità di crisi della Protezione civile. In campo è sceso anche il sindaco Mattia Salvioni, seguendo i volontari nelle varie attività di ripristino e messa in sicurezza delle zone. Al sopralluogo si sono uniti anche personale dell’ufficio tecnico e l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Muzio con gli agenti della Polizia locale presenti per disciplinare la viabilità.

Le operazioni si sono concentrate in particolare modo in via Bianchi, dove si sono creati dei cumuli di materiale prodotti dal dilavamento della terra e della ghiaia presenti sul fondo della strada che porta all’ingresso laterale di villa Subaglio. In poco tempo, via Capitano Prinetti Castelletti si è trasformata in un torrente di acqua e fango con il materiale di erosione finito in mezzo alla strada che, dal cimitero porta all’osservatorio astronomico. Le tute gialle hanno lavorato non poco per ripristinare la situazione mettendola in sicurezza.

Gli interventi hanno riguardato anche la messa in sicurezza delle zone interessate alla caduta di piante in via Garibaldi e via Al Ceppo, lungo la strada che poi scende a Pagnano.