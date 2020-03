Merate, martedì un minuto di silenzio davanti al monumento ai caduti

Bandiera a mezz’asta in segno di rispetto e vicinanza alle persone colpite da lutto

L’invito a tutta la cittadinanza è quello di rispettare anche in casa il minuto di silenzio

MERATE – Un minuto di silenzio davanti al monumento ai caduti di fronte al Municipio. Lo osserverà il sindaco Massimo Panzeri domani, martedì 31 marzo alle 12, indossando la fascia tricolore.

“In questo momento di grande difficoltà per il nostro territorio e la nostra gente, in una situazione di estremo sconforto nel vederci privati anche della possibilità di stringere per l’ultima volta i nostri cari e dare loro una degna sepoltura abbiamo raccolto la proposta rivolta a tutti i Comuni ed alle istituzioni lecchesi dal Presidente della Provincia di Lecco – puntualizza Panzeri – . Martedì 31 marzo alle 12 questa amministrazione comunale esporrà la bandiera a mezz’asta e il Sindaco, indossando la fascia tricolore, osserverà un minuto di silenzio davanti al Monumento ai Caduti di fronte al Municipio a nome di tutta la Cittadinanza, che è invitata a farlo contestualmente nella propria abitazione, come segno di vicinanza alle famiglie dei defunti ed in memoria degli stessi”.