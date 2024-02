Merate, maschere e canzoni con la sfilata di Carnevale della scuola di via Montello

La sfilata di Carnevale dei bambini della scuola primaria si è tenuta questa mattina, giovedì

In piazza, intorno alla fontana, i bambini hanno intonato insieme agli insegnanti, alcune canzoni di Carnevale

MERATE – Hanno sfilato per le vie del centro colorando con le loro originali e simpatiche maschere, realizzate in maniera artigianale in classe, la città. Applausi e divertimento nella tarda mattinata di oggi, giovedì, per la sfilata di Carnevale organizzata dalla scuola primaria di via Montello.

Dopo aver regalato un momento di condivisione e scambio di auguri in occasione del Natale, gli alunni e gli insegnanti del plesso cittadino hanno voluto tornare in piazza per festeggiare, tra coriandoli e risate, il Carnevale.

Travestiti in volto con le maschere, chi da leone, chi da tigre o da farfalla e chi da numero 100 in onore del centesimo giorno dall’inizio della scuola, festeggiato proprio oggi, i bambini hanno cantato alcune canzoni della tradizione del Carnevale, ballando anche al ritmo delle più famose canzoni del periodo.

Anche il sindaco Massimo Panzeri ha voluto fare capolino in centro ringraziando bambini e insegnanti per il bel momento condiviso con la cittadinanza.

