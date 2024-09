Merate medievale, che spettacolo! Grande successo per l’evento della Pro Loco

Tantissime persone ieri, domenica, hanno partecipato a Merate medievale

La proposta lanciata dalla Pro Loco ha convinto e colto nel segno

MERATE – Un viaggio nel tempo ben riuscito e molto partecipato. Successo al di sopra delle aspettative per Merate medievale, la manifestazione promossa ieri, domenica, dalla Pro Loco, capace di calamitare in centro città tantissime persone, attratte e incuriosite da una proposta che ha convinto e colto nel segno.

L’intero salotto buono cittadino è stato trasformato in un vivace borgo medievale con bancarelle, vecchi mestieri, laboratori e antichi ludos distribuiti lungo via Manzoni, piazza Prinetti, via Baslini, Piazza Eroi e via Viganò.

Non è mancato neppure un accampamento saraceno mentre sotto il Castello è stato possibile ammirare un’esposizione di rapaci, seguiti da operatori qualificati mentre piazza Libertà è stata trasformata nell’arena degli eventi, pronta a ospitare, per dodici ore ininterrotte, spettacoli ed esibizioni di grande richiamo.



Applaudito e ammirato il corteo storico da via Manzoni fino a Piazza Libertà, accompagnato dagli sbandieratori, proposto sia al mattino che al pomeriggio, così come l’appuntamento di didattica di falconeria medievale con il pubblico coinvolto a sua volta nella performance.

Non ha deluso le aspettative anche il grande spettacolo finale di fuoco e danza aerea “Belfagor: fiamme e sospiri”.

“Siamo davvero contenti del risultato raggiunto” ha commentato a caldo la presidente della Pro Loco Simona Vitali, ringraziando i consiglieri Franca Pelosi e Carlo Porri, ideatori di questa manifestazione.

