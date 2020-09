Merate: mensa, bus, pre e post scuola. Ecco le indicazioni del Comune

Le novità in vista del ritorno in classe di tutti gli alunni il 14 settembre

L’assessore Maggioni: “Gran lavoro di sinergia con le scuole e i gestori dei servizi”

MERATE – Piedibus, mensa, servizio di trasporto confermati. Garantito, ma ancora da perfezionare nell’organizzazione, il pre scuola mentre salta, per carenza di iscritti, il post scuola. Sono le indicazioni fornite oggi, mercoledì 9 settembre, dall’amministrazione comunale in merito alla ripartenza delle attività scolastiche in programma lunedì 14 settembre.

Una ripartenza, quella in calendario lunedì, che riguarda le scuole primarie, la secondaria di primo e quella di secondo grado mentre sono riprese rispettivamente il 1° settembre e il 7 settembre le attività dell’asilo nido Girotondo e della scuola dell’infanzia comunale di via Verdi. Da segnalare inoltre che le scuole meratesi non saranno sedi di seggio elettorale per il Referendum del 20 e 21 settembre avendo l’amministrazione comunale deciso di individuare altre sedi dove allestire i seggi in modo da non interrompere l’attività didattica appena ripresa.

Se sull’organizzazione dell’attività scolastica fa fede quanto comunicato già diverse settimane fa dall’istituto comprensivo guidato dalla dirigente Stefania Perego, per quanto riguarda i servizi cosiddetti complementari questi sono stati attivati grazie a un lavoro di sinergia tra Comune, scuole e i gestori dei servizi. “Non nascondiamo che ancora c’è qualche criticità, su cui stiamo lavorando in questi giorni, per cercare di limitare al minimo il disagio per le famiglie” puntualizza l’assessore al Welfare Franca Maggioni, impegnata su questo fronte insieme al sindaco Massimo Panzeri.

Il Piedibus

Sono confermate tutte le linee del piedibus, già esistenti, per le scuole primarie (Montello, Sartirana e Pagnano). Si precisa che tutte le linee sono attive solo all’andata, quindi per l’ingresso a scuola. I genitori dovranno aver cura di non far partecipare i propri figli al progetto Piedibus laddove abbiano la febbre (al di sopra di 37,5 gradi) o sintomi influenzali o siano stati in contatto, nei 14 giorni precedenti, con persone positive al Covid-19, dovranno fornire le mascherine chirurgiche a propri figli se di età superiore a 6 anni. Il nostro consiglio resta quello di far indossare le mascherine anche ai minori di 6 anni, al fine di contenere il contagio. I bambini e le bambine verranno debitamente distanziati. Ovviamente anche i volontari dovranno indossare le mascherine chirurgiche e avranno cura di far arrivare i bambini a scuola in sicurezza. Il servizio è gratuito per le famiglie.

Trasporto scolastico

Tutte le linee di andata e ritorno sia per la scuola dell’infanzia che per le scuole primarie (Montello, Sartirana e Spagnolli) e anche per la scuola secondaria sono confermate. “Naturalmente al fine di rispettare tutte le disposizioni in vigore e quanto stabilito dalle linee guida per il trasporto scolastico dedicato pubblicate in data 1 settembre stiamo valutando l’opportunità di effettuare piccole modifiche sulle fermate e/o sugli orari di partenza – precisa l’assessore – . E’ richiesta la massima collaborazione delle famiglie e chiediamo alle stesse di tener monitorato il sito del comune ove pubblicheremo tempestivamente tutte le modifiche che si renderanno necessarie. Naturalmente anche per utilizzare il servizio di trasporto scolastico i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine – al di sopra dei 6 anni – dovranno indossare le mascherine chirurgiche”.

Mensa

Confermato il servizio mensa per tutti coloro che ne hanno fatto richiesta sia alle scuole dell’infanzia che alle scuole primarie. Ovviamente al fine di rispettare le disposizioni vigenti (il distanziamento e le necessarie operazioni di igienizzazione) sarà necessario, in alcuni plessi, effettuare il doppio turno mensa e, in via residuale e dunque solo ove non sarà possibile fare diversamente, verrà servito il pranzo in classe. I costi rimarranno invariati per le famiglie.

Pre scuola

Garantito il servizio pre scuola che potrebbe però partire con qualche giorno di ritardo. “Abbiamo conferito incarico all’Azienda Speciale Retesalute di predisporre il servizio in oggetto, abbiamo individuato gli spazi adeguati grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Merate, e ora stiamo ultimando l’organizzazione. Domani stesso saremo in grado di comunicare se il servizio ripartirà, come gli scorsi anni, già a partire dal primo giorno scuola o qualche giorno più tardi. In ogni caso anche questo servizio è garantito”.

Post scuola

A causa del numero troppo basso di iscrizioni, “decisamente sotto il numero minimo richiesto per l’attivazione” il servizio post scuola non verrà attivato.

Assistenza scolastica

Già conferito a Retesalute l’incarico di attivare i servizi di Assistenza Educativa Scolastica e di Assistenza domiciliare per i minori, naturalmente per coloro che ne hanno necessità. Dunque è stato garantito anche tale indispensabile servizio a favore dei più deboli.

“Teniamo ad evidenziare che è stato già riaperto l’Asilo nido Comunale “Girotondo”

(precisando altresì che con l’introduzione del bonus comunale verrà garantita la copertura

della quota fissa dei bambini residenti sino alla fine dell’anno) in data 1 settembre e i

servizi per la scuola dell’infanzia Statale (mensa scolastica e trasporto) e per l’ente morale

(trasporto) dal 7 settembre. Ogni ulteriore precisazione verrà tempestivamente

comunicata attraverso il sito istituzionale del Comune”.