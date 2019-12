Merate, mercatini di Natale in centro con la Pro Loco

MERATE – Torna come ogni anno l’appuntamento natalizio della Pro Loco di Merate con i

mercatini di Natale che si svolgeranno domenica 15 Dicembre nel centro storico della città.

Piazza Prinetti, Via Manzoni, Via Baslini e Piazza degli Eroi si coloreranno a festa

con le bancarelle con prodotti fatti a mano, trucks food e tanti eventi per bambini

e famiglie.

Nel corso della mattina sarà presente una marching band itinerante che suonerà

musiche tradizionali all’interno dell’area dell’evento e nel pomeriggio è previsto il

concerto dei giovani musicisti della Banda Sociale Meratese, mentre alle 14.30 e

alle 16.30 in Piazza Vittoria e Piazza Prinetti si esibiranno gli artisti di strada che

intratterranno bambini e famiglie. Durante il pomeriggio i ragazzi dell’oratorio venderanno in Piazza Prinetti i biglietti di auguri natalizi il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di un banco scolastico per ragazzi disabili.

Durante la giornata sarà attiva la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza

Libertà (dietro al Municipio) con i seguenti orari: 10:00-12:00 e 15:00-19:00 e in

più caldarroste, musica, vin brùlè, divertimento, luci, colori, e tanto altro ancora.

Come tutte le domeniche del mese di dicembre tutti i negozi del centro saranno

aperti.