Merate mette in mostra i propri talenti sportivi con il Galà dello Sport

Le premiazioni si sono tenute nel pomeriggio di sabato alla palestra della scuola primaria di via Montello

Ogni associazione ha potuto mettere in mostra chi si è particolarmente distinto nel corso dell’anno

MERATE – C’è chi ha deciso di premiare l’atleta di punta, chi di riconoscere i risultati di una squadra, chi ha guardato dietro alle quinte, dando importanza agli allenatori e chi ha invece voluto tributare un premio alla carriera. E’ stato sfaccettato e variegato il Galà dello sport, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mattia Salvioni per dare voce alle associazioni sportive del territorio chiedendo loro di indicare lo o gli sportivi a cui tributare un particolare riconoscimento quest’anno.

Promossa nel solco di quello che finora era il premio dello Sportivo dell’anno, la manifestazione ha inevitabilmente raggiunto così una dimensione più corale dando risalto ai valori di crescita, solidarietà e condivisione intrisi nelle discipline sportive e richiamando nella palestra della scuola primaria di via Montello (scelta obbligata dato i capricci del cielo che hanno cancellato l’open day in piazza delle associazioni sportive) numerose persone tra sportivi e “semplici” tifosi.

A introdurre l’incontro il sindaco Mattia Salvioni che si è alternato al microfono con Riccardo di Hei Dj. Presenti quasi tutti gli assessori della Giunta che hanno aiutato nelle premiazioni le cui motivazioni sono state di volta in volta lette dai rappresentanti degli stessi sodalizi.

SAINTS Under15

La società Saints Milano ha deciso di premiare la squadra U15 come squadra dell’anno per la stagione 2024/25, per aver conquistato la vittoria dei play-off nel campionato regionale, conquistando la partecipazione alle fasi nazionali e per la vittoria della Coppa Lombardia di categoria.

A.C. PAGNANO ASD ORATORIO SAN LUIGI – Davide Perego

A presentare il proprio “portacolori” Davide Perego, lo storico presidente dell’Ac Pagnano Antonio Ghezzi che si è focalizzato sui risultati sportivi di alto livello raggiunti da Perego nell’annata 2024.

“Ha portato i colori della nostra società sul gradino più alto del podio in tre competizioni di primo piano nel panorama locale e regionale: la storica Monza-Resegone, la Mezza Maratona di Lecco e il Campionato Brianzolo di Corsa Campestre. Queste vittorie si fondano su prestazioni cronometriche di assoluto valore, consolidate nel tempo. Tra queste, spiccano i suoi record personali su varie distanze, come il tempo di 2 ore e 26 minuti sulla maratona e di 14 minuti e 58 secondi sui 5000 metri, che ne attestano il calibro tecnico.

I risultati ottenuti da Davide Perego nel 2024 rappresentano un traguardo di grande valore per l’atleta e un importante riferimento per la nostra associazione sportiva”.

I personali sono: 1500 MT 4′:00″, 3000 MT 8′:36″, 5000 MT 14′:58″, 10 km 30′:58″,

21 km 1h:08′:16″, 42 km 2h:26′

A.S.D. CULTURAL CHINESE ART ACADEMY – Bryan Carissimi e Giulio Cerizza

E’ toccato al maestro Alessandro Lenzini leggere i curricula dei suoi atleti, che a dispetto della giovane età, vantano già un palmares invidiabile.

Giulio Cerizza, classe 2016, pratica Kung fu dall’età di 6 anni. La prima volta che è entrato alla Palestra Vita ha conosciuto il suo maestro Alessandro Lenzini si è subito innamorato di questo sport. Nel corso di questi 3 anni si è divertito con i suoi nuovi amici e con loro è cresciuto come persona e come atleta. In particolare, quest’ultimo anno, ha partecipato a numerose gare: Perugia, Lignano Sabbia d’Oro, Lecco, Suisio dove ha conquistato numerose medaglie per concludere con i campionati italiani tenutisi a Saluzzo, dove ha vinto ben 7 medaglie classificandosi 2 miglior atleta di tutto il campionato.

Gli piace spaziare tra il taolou (le forme), il tui shou (la lotta), il duan bing (combattimento con le armi gommate) ma, il suo preferito, è certamente il combattimento completo.

Classe 2016 è anche Bryan Carissimi, che ha vinto vari tornei tra più ambiti d’Italia a Roma, Perugia e alcune gare internazionali tra cui il trofeo meravigliatevi di Lecco a cui erano presenti ben 16 nazioni da tutto il mondo, e in cui si è confermato come miglior atlete dalla competizione. Si allena tre volte a settimana con l’istruttore Davide Capitanio e direttamente con il maestro Alessandro Lenzini.

Quest’anno sarà di nuovo nel gruppo agonisti per tenere alta la bandiera dell’Italia e della nostra scuola in tutte le competizioni più importanti.

A.S.D. DOJO YAMATO ARTI MARZIALI

La società di arti marziali Dojo Yamato ha voluto premiare gli atleti che si sono distinti nel 2024.

• CAFORIO FRANCESCO (1° camp. naz. CSI novembre 2024 Napoli Combinata Percorso

Palloncino) – (1°- 2° – 2° nelle 3 prove provinciali CSI Lecco kata svoltasi a Barzanò in gennaio

febbraio Marzo) – (4° regionale CSI kata Merate 25 maggio 2025)

• CARVELLI GIOVANNI (3° camp. regionale CSI kata Merate 25 maggio 2025) – (3° Prova provinc. CSI kata Barzanò marzo)

• GIUSSANI LIA (2°- 1° – 1° nelle 3 prove provinciali CSI Lecco)

• BEN HADJ MANSOUR ANASS (1° gara internazionale Kata UKS Lecco Palataurus 10-11

maggio 2025) – (2° kata regionale kata CSI 25 Maggio 2025) – (1° nella seconda prova provinc. Lecco CSI Barzanò)

• CAFORIO STEFANO (1° gara internazionale Kumite UKS Lecco Palataurus 10-11 maggio 2025) – (1° regionale kumite CSI 25 maggio 2025) – (2° camp. naz. CSI kumite novembre 2024 Napoli + 3° posto nel kata) – ( 3 primi posti nel prov. CSI LC Kumite)

• PERETTO GIOVANNI (1° camp. naz. CSI kata novembre 2024 Napoli) – (1° camp. regionale kata CSI Merate 25 maggio 2025)

• SQUADRA KATA MASTER CSI (Caforio Stefano – Peretto Giovanni – Odobez Giovanni) (1°

camp. naz. CSI Napoli novembre 2024) – (1° camp. regionale Merate 25 Maggio 2025).

A.S.D. MERATE PALLAVOLO – Pietro Biava

L’Asd Merate Pallavolo, presieduta da Alessandro Albertini, ha voluto celebrare il percorso di un atleta che ha fatto della passione il suo cammino: Pietro Biava, nato a Merate il 18 dicembre 1998.

La sua avventura nella pallavolo è iniziata a soli 8 anni, grazie all’incontro con A.S. Merate Volley. Da quel momento, Pietro ha collezionato traguardi importanti: il terzo posto regionale Under 13; la partecipazione alla prestigiosa Boy League; le convocazioni con le rappresentative provinciali e regionali e tutto il percorso agonistico nelle categorie di federazione U15, 17 e 19.

Nel 2015 ha fatto il suo ingresso nelle serie maggiori, contribuendo alla promozione in Serie C e lottando poi per la promozione in Serie B.

Oltre ai successi sportivi, Pietro ha trovato nell’As Merate una vera seconda famiglia, che ha saputo trasmettergli valori, amicizie e un senso profondo di appartenenza.

Oggi lo premiamo non solo per i risultati ottenuti, ma per il cuore, la dedizione e l’esempio positivo che rappresenta oggi per tutti i giovani atleti di Meratevolley per i quali è un grande riferimento positivo!

A.S.D. MERATE ATLETICA – Filippo Vedana – Squadra femminile under 14

La società presieduta da Giuseppe Cerrano ha scelto di premiare Filippo Vedana, talento emergente nella corsa ad ostacoli e nel salto in lungo e la squadra femminile under 14, arrivata al quarto posto ai campionati regionali di società, categoria ragazze, che si sono svolti a Darfo Boario Terme il 21 e 22 giugno 2025.

Residente a Robbiate, studente al liceo Agnesi, Vedana pratica atletica a Merate dalla terza media, allenato da Iulian Scutareanu. “Ho iniziato dopo aver visto le Olimpiadi di Tokyo, ed è stato amore a prima vista. Dopo due anni in cui ho provato tutte le specialità, mi sono concentrato sugli ostacoli e sul salto in lungo, spaziando ogni tanto anche alle prove multiple – ha spiegato -. Nell’ultimo anno ho deciso di focalizzarmi principalmente sugli ostacoli, con discreto successo. Già nel 2024 avevo stabilito il minimo per gli Europei U18 nei 110 hs, ma senza essere convocato; ero tuttavia arrivato quarto agli italiani.

Questo inverno è arrivato il vero exploit: prima scendendo sotto la barriera degli 8 secondi nei 60 hs, per poi vincere i campionati italiani ed eguagliare il primato italiano. Una settimana dopo, ai campionati italiani di prove multiple, ho infranto il primato italiano di 10 centesimi, stabilendo anche il nuovo record europeo U18 sui 60 hs. Ho anche ottenuto il secondo posto ai campionati italiani di prove multiple indoor, con un nuovo record regionale e la seconda prestazione italiana di sempre. Nella stagione outdoor ho stabilito la miglior prestazione italiana all-time sui 110 hs (altezza 1 metro) e ho vinto il titolo italiano sui 110 hs U18 (altezza 91, la stessa del mio record europeo). L’atletica Merate è per me molto importante: per due anni ho gareggiato con la maglia del Merate e tutt’ora mi alleno lì. Sto vedendo crescere sempre più questa fantastica realtà, che spero ottenga sempre più attenzione”.

Rebecca Bonfanti, Aurora D’Alessio, Giulia Brambilla, Beatrice Magni, Agata Minunno, Matilde Andolina, Beatrice Iannetta e Camilla Tacuri Castro sono invece le ragazze della squadra Under 14 femminile di atletica leggera della Merate Atletica Promoline arrivate quarte ai campionati regionali di società, categoria ragazze, che si sono svolti a Darfo Boario Terme il 21 e 22 giugno 2025, distinguendosi in Lombardia a confronto con realtà ben più grandi e strutturate.

A.S.D. LIBERTAS MERATE DUE – Locatelli Martina

Assente causa recentissimo matrimonio, con la sorella Alice chiamata a ritirare al suo posto il premio, Martina è stata segnalata per i ragguardevoli risultati di nuoto e di triathlon raggiunti. In particolare ha vinto i campionati europei di nuoto a Belgrado nei 200 mt rana e medaglia d’argento nei 100 mt rana.

Ha partecipato di conseguenza ai campionati mondiali a Singapore qualificandosi al 4 posto nei 200 mt e al 6 nei 100.

Inoltre, ha partecipato e portato a termine domenica scorsa (5 giorni prima del matrimonio) l’ironman a Cervia gara che prevede 4 km di nuoto circa, 180 km in bici e 42 di corsa.

A.S.D. PESCATORI LA BRIANTEA – Ivano Trivaldi

La società presieduta da Giorgio Fumagalli ha voluto premiare Ivano Trivaldi, classe 1965 e residente. Ha cominciato l’agonismo come atleta nell’anno 2000. Ha cominciato a pescare come atleta della briantea nel 2022. In questi quattro anni si è distinto come atleta vincendo per due anni consecutivi 22-23 il campionato provinciale individuale laghetto e secondo classifica nel 24. Attualmente in testa in questo 2025; campione sociale 2024 e attualmente in testa per l’anno corrente. Ha vinto anche due campionati invernali. È un campione.

C.A.I. – SEZIONE DI MERATE – Iris Bielli

Protagonista qualche settimana fa della serata organizzata dal Cai per la proiezione di “Marmolada: Madre Roccia”, dedicata all’impresa realizzata insieme agli alpinisti Matteo Della Bordella, Massimo Faletti e Maurizio Giordani, Iris Bielli, classe 2004, ha iniziato a scalare a 14 anni: la

sua passione è la scalata su roccia. Le piace scalare sia a vista che sul lavorato e, ancor di più, in falesie che non conosce. Due anni fa è stata selezionata per il CAI Eagle Team, progetto formativo d’eccellenza promosso dal Club Alpino Italiano e dal Club Alpino Accademico, riservato a talenti emergenti nell’alpinismo e nell’arrampicata e ora fa parte stabilmente dei famosi Ragni di Lecco, continuando così la nostra tradizione di “gente che ama la libertà verticale”.

Secondo Iris, la scalata non è solo uno sport ma “un vero e proprio stile di vita”.

MOTO CLUB MERATE 1932 ASD – Alessandro Lora, Mattia Lottaroli e Tommaso Bertolini

Assenti i tre atleti assegnatari del premio, i referenti del Moto Club Merate hanno voluto rimarcare di essere “una squadra che da diversi anni arriva in fondo a tutte le manifestazioni a cui partecipa: lo scorso anno ha dato il meglio, conquistando il titolo provinciale, per poi classificarsi al terzo posto a livello Regionale e conquistarsi il diritto di partecipare alla fase Nazionale, conclusa con un ottimo sesto posto. Un giusto mix di esperienza e gioventù, sostenuto da una passione smodata per la pallavolo che si respira ad ogni allenamento e partita e accompagnato da un team tecnico e dirigenziale di primo livello con Diego, Davide e Fabio. Sicuramente questo gruppo darà grandi soddisfazioni anche nell’anno che va ad iniziare!”

O.S.G.B. – Open CSI femminile Pallavolo

Una squadra che da diversi anni arriva in fondo a tutte le manifestazioni a cui partecipa: lo scorso anno ha dato il meglio, conquistando il titolo provinciale, per poi classificarsi al terzo posto a livello Regionale e conquistarsi il diritto di partecipare alla fase Nazionale, conclusa con un ottimo sesto posto.

Un giusto mix di esperienza e gioventù, sostenuto da una passione smodata per la pallavolo che si respira ad ogni allenamento e partita e accompagnato da un team tecnico e dirigenziale di primo livello con Diego, Davide e Fabio.

Sicuramente questo gruppo darà grandi soddisfazioni anche nell’anno che va ad iniziare!

ROTELLISTICA ROSEDA MERATE A.S.D. – Greta Nava – Rebecca Valagussa – Serigne Bassirou Mar (Bachir)

Tre atleti per testimoniare la passione e la tenacia sui pattini: dalla giovanissima Greta, 10 anni, appena, già campionessa regionale nella sua gara d’esordio a Rebecca Valagussa, campionessa regionale nei Senior e Serigne Bassirou Mar (Bachir), portabandiera della nazionale senegalese.

A.S.D. SHOTOKAN RYU Maestra Piera Motta – Monica Grasso

L’Asd Shotokan Ryu ha voluto omaggiare due insegnanti, la maestra Piera Motta, cintura nera SESTO DAN e l’istruttrice Monica Grasso cintura nera TERZO DAN, perché ben rappresentano gli alti valori umani a cui ci educa la disciplina del Karate. Entrambe insegnano gratuitamente la disciplina a persone diversamente abili.

A.S.D. RHINOS ROBBIATE – Under 14 femminile

E’ toccato al presidente Ulisse Bonfanti illustrare come si è arrivati oggi a premiare l’under 14 femminile. “Spiegare la realtà che si è venuta a creare lascia ancora nell’incredulità chi ci ha confidato dall’inizio, come per tutti i progetti, ed ha lavorato in tal senso. Da qualche anno la FIP (Federazione italiana di pallacanestro) sollecita le Società a sviluppare anche il settore femminile in uno sport che da sempre è stato visto come prettamente maschile, questo come per altre discipline. In effetti ragazze che si avvicinavano alle palestre, anche solamente per provare, non se ne vedevano, o comunque erano rare. Un tentativo di percorrere la strada del femminile la si era intrapresa una decina di anni fa con una squadra senior, con ragazze e donne che provenivano da fuori zona, ma l’iniziativa per ragioni logistiche, pur con un bel seguito e buoni risultati, si dissolse”.

Impegno e caparbia hanno dato però con il tempo i loro frutti: “Sono state le figlie di ex giocatori le prime ad avvicinarsi alla palla a spicchi, tanto han fatto e stanno facendo i progetti di minibasket nelle scuole che proponiamo ogni stagione alle scuole del territorio.

Questi primi “germogli” hanno coinvolto loro amiche sino a formare un gruppetto interessante. I regolamenti della FIP prevedono che sino ai 13 anni le ragazze possano fare un campionato con i loro coetanei, pertanto così si è partiti. Come si suol dire che “l’appetito vien mangiando”, considerando le qualità e potenzialità delle atlete, con l’allenatrice che a sua volta ha vissuto una carriera sportiva ai massimi livelli nazionali ed internazionali, si è deciso di creare una squadra tutta femminile”.

Dal territorio sono arrivate spinte decisive: “Per completare il roster sono arrivate delle atlete del circondario (Civate, Rovagnate, Lomagna), che hanno aggiunto entusiasmo al programma, creando un polo per il meratese. Lo scorso anno le ragazze hanno partecipato al campionato under 13 con i loro compagni oltre al regionale femminile. Fine stagione in crescendo, si sono fermate solo di fronte ad avversare più esperte raggiungendo il terzo posto regionale. Anche i selezionatori delle nazionali giovanili si sono accorti del buon lavoro svolto, infatti sono arrivate le prime convocazioni. Che soddisfazione! Nella stagione appena iniziata queste “promesse” parteciperanno ad un campionato “gold” e ci si augura facciano tanta esperienza per crescere ancora divertendosi, compattando il gruppo per gli anni futuri. È gratificante vedere che ora anche altre bimbe più piccole seguono i corsi dei Rhinos. La strada è aperta …. Questi i nomi di tutte le ragazze: Mandelli Giulia, Precious John, Lanfranconi Martina, Diallo Zayda Mariame, Majal Asiah, Anna Silvestri, Ambrosi Alice, Tassi Elisa, Nam Mara Ilaria, Anna Scaccabarozzi, Roncalli Zoe Fiore, Greta Donzelli, Pirovano Angelica. Allenatrici: Nadia Raimondi, Gea Formigar”.

A.S.D PSYCHO DOG 2.0 – Pini Marco

L’associazione sportiva Psycho Dog 2.0 ha indicato Marco Pini come sportivo dell’anno. Il vice presidente Sergio Vismara ha spiegato: “Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti, frutto di passione, dedizione, impegno e costanza. Marco e Tokyo sono stati selezionati e hanno partecipato ai Campionati del Mondo F.C.I. (Agility world Championchips) e agli Europei (Agility Eupopean Open) . Non solo quest’anno, ma per ben 4 anni consecutivi hanno vestito i colori italiani nei campi gara internazionali di agility dog. Lo sport non è solo quello agonistico , ma anche quello che guarda alla crescita degli atleti!.

A.S.D. REIWA KARATE-DO Mia Gurioli

Dieci anni, di cui la metà trascorsi a praticare il Karate presso la Reiwa Karate-Do di Merate. Mia Gurioli non ha esitato con il microfono in mano ringraziando “il mio Sensei Manuela Pancaro per avermi trasmesso il valore di questa disciplina! La mia cosa preferita del Karate è il Kata, un combattimento immaginario”

AS MERATE GYM A.S.D – Azzalin Cloe, Caiazzo Martina, Cavaggioni Noemi, Ghigo Cecilia e Majal Leila

Ghigo Cecilia (oggi assente), Azzalin Cloe, Caiazzo Martina, Cavaggioni Noemi, Majal Leila: sono le ragazze del gruppo avanzato-agonistico 2 dell’As Merate Gym che hanno vinto le finali del campionato Csen Cup a squadre categoria Allieve B.

“Già dall’anno 2023-2024 questo gruppo di ragazze aveva iniziato a scalare sempre più posizioni in classifica affrontando ogni gara con tanto impegno e passione – ha ricapitolato con orgoglio la presidente Giancarla Riva -. Nel corso dell’anno sportivo 2024-2025 la loro completa dedizione durante gli allenamenti settimanali, la concentrazione e la precisione durante gli impegni agonistici ha permesso loro di guadagnarsi il primo posto in entrambe le competizioni regionali, conquistando meritatamente con grande orgoglio e commozione il titolo di Campionesse Regionali. A fine maggio con grande consapevolezza ma anche con un po’ di timore, la squadra si è presentata all’appuntamento più importante della stagione: la finale nazionale CSEN Cup a squadre, categoria Allieve B. Grazie alla loro unione, al sostegno reciproco e allo spirito di squadra hanno raggiunto, dopo una prestazione pressoché perfetta con gli esercizi alla trave, al corpo libero e al minitrampolino, il gradino più alto del podio sbaragliando la concorrenza”.

Riva ha aggiunto: “Ringrazio inoltre le due insegnanti Elena Galbiati e Chiara Galbiati per l’impegno e la perseveranza che hanno riposto in tutto il percorso fatto in questi anni e che hanno portato le ginnaste al conseguimento del titolo di campionesse italiane; entrambe al momento della premiazione hanno espresso l’immensa soddisfazione per questo magnifico risultato e la loro grande felicità versando lacrime di gioia e stringendosi in un grande abbraccio con le loro ginnaste. Oggi sono fiera in quanto presidente dell’AS Merate Gym di assistere alla premiazione di queste nostre atlete ringraziandole per le emozioni che ci hanno fatto provare e per i meravigliosi risultati raggiunti”.

A.S.D. NOVADANZA MERATE – Casaletto Nicole

Emozionata, la presidente di NovaDanza Merate Norma Maggioni ha affidato allo speaker il compito di leggere le motivazioni per cui è stata scelta Nicole Casaletto come atleta dell’anno. “Nicole si avvicina alla danza da piccolissima e, nel 2023, all’età di soli 11 anni, viene ammessa alla prestigiosa Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala.

Un traguardo che racchiude emozioni e soddisfazioni immense per una giovanissima ballerina che coltiva ogni giorno il suo sogno. Il suo percorso artistico si affianca a quello scolastico: frequenta le scuole medie nell’istituto convenzionato con il Teatro alla Scala e vive giornate intense, tra lezioni la mattina e, ogni pomeriggio, il trasferimento in pullman verso l’Accademia per lo studio della danza. Nicole è stata selezionata inizialmente attraverso un video registrato in una delle sale di Novadanza Merate e successivamente convocata all’audizione in presenza, insieme ad altri 33 finalisti. Una prova impegnativa, superata con determinazione e talento”.

Non solo. “Un ringraziamento speciale va ai maestri Alessandro Grillo e Marta Romagna, già primi ballerini del Teatro alla Scala e a lungo collaboratori della nostra scuola, che hanno saputo riconoscere le doti di Nicole e indirizzarla verso questa importante opportunità.

Oggi Nicole frequenta il terzo anno della Scuola di Ballo, dopo aver superato brillantemente l’esame di fine anno. La sua classe è composta da 22 allievi (7 maschi e 15 femmine), tutti impegnati a costruire passo dopo passo il proprio futuro artistico. A Novadanza Merate siamo certi che il talento, la dedizione e l’umiltà di Nicole la porteranno lontano”.

Francesco Pernice – nuoto

Nato nel 2007 e cresciuto proprio qui a Merate con la sua famiglia, Francesco ha sempre avuto l’argento vivo addosso. Da bambino si divideva tra il calcio con l’OSGB Merate e il nuoto alla Gestisport, ma a dieci anni ha fatto la sua scelta con una frase che la dice lunga: “tanto a calcio so già giocare!”. E così si è tuffato anima e corpo nella sua vera passione: l’acqua.

Ma non pensate che la sua vita sia solo nuoto! Francesco è un ragazzo pieno di interessi: segue la Formula 1, tifa Napoli e ammira la grinta del campione di boxe Usyk. È un ragazzo che ama stare con gli amici e che non ha paura di un tuffo, in qualsiasi stagione!

La sua dedizione è straordinaria. Si allena sei giorni su sette per due ore e mezza, a cui aggiunge la palestra. E quando si avvicina una gara importante, la sveglia suona prestissimo per un doppio allenamento in piscina prima di correre a scuola. Sacrifici che richiedono tanta energia, e a tavola Francesco non si tira indietro: è un’ottima forchetta e adora le lasagne, le polpette e il babà!

Il suo impegno lo ha portato a risultati incredibili. Nelle sue specialità, i 200 e i 400 metri, ha dominato a livello regionale, conquistando ben 10 medaglie d’oro in Lombardia. Poi ha scalato le classifiche nazionali, fino a meritarsi la convocazione più importante: quella con la Nazionale Italiana Juniores.

Con la maglia azzurra ha viaggiato per l’Europa e per il mondo, e ci ha fatto sognare conquistando una medaglia d’argento agli Europei e un bronzo ai Mondiali con la staffetta 4×200 stile libero.

A.S.D. RHYTHMICS GYM Squadra “le Sciurette”

Valentina Cazzaniga, Viola Lustri, Lucia Longhi, (Sofia Massarotti), Aurora

Mandelli, Ludovica Amendola, Rebecca Amendola, Sofia Perego, Camilla Ripamonti, Agata Quinterio, Sarah Cirillo, Asia Zuliani, Rachele Varisco, Alice Biava. Sono le ragazze che l’Asd Rhythmics Gym ha voluto premiare, dedicando un pensiero speciale alle campionesse nazionali Fgi e Csi. “Un plauso particolare è rivolto alle atlete che hanno conquistato il titolo in entrambe le federazioni” ha sottolineato Chiara Ribolzi a nome di tutto lo staff.

L’amministrazione comunale ha voluto chiudere la cerimonia consegnando una maglietta di Merate per lo sport in regalo.