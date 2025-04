Merate, migrazioni e accoglienza: due incontri per spingere lo sguardo oltre

Il progetto porta la firma dell’associazione Dietro la lavagna e del Fondo Giulia Pozzebon

Primo appuntamento il 7 maggio con la proiezione di un docufilm mentre il 16 maggio sarà la volta di una conferenza a più voci sul tema del fenomeno migratorio

MERATE – La proiezione di un docufilm e una conferenza a più voci per portare al centro del dibattito il tema del fenomeno migratorio, molto spesso oggetto di semplificazioni e cinici giochi di potere. Sono due gli eventi in programma a maggio proposti dal Fondo Giulia Pozzebon e dall’associazione DietroLaLavagna per dare voce e risonanza alle storie delle persone in viaggio che cercano un futuro migliore lontano dalle loro terre d’origine.

Si comincia mercoledì 7 maggio con la proiezione di “Ad ogni costo – Vite alla ricerca di un futuro migliore”, docufilm realizzato da Jurij Razza nel 2020 che annovera tra i protagonisti Noor Ahmad, Ellen Laggi Babi, Yassine Handoi, Tanoa Josephine Nadege Kassi, Mohammed Ahmed Laely, Jean Jacque Mankabo, Rose Oviawe, Carlos Roberto Rodriguez, Doka “Zaidia” Vahile e Yenny Aracely Vasquez.

Al termine della proeizione Razza sarà ospite della serata per raccontare la storia del documentario e dialogare con le persone presenti in sala.

Venerdì 16 maggio, sempre in Auditorium Giusi Spezzaferri, sarà la volta dell’incontro a più voci a cui parteciperanno i volontari dell’associazione “Sentieri Solidali”, operanti presso il Rifugio Fraternità Massi di Oulx in provincia di Torino e gli operatori dell’associazione “San Martino al Campo” e del Consorzio Italiano di Solidarietà di Trieste.

Come detto, le due proposte vedono in cabina di regia l’associazione Dietro la Lavagna, da anni impegnata nelle attività di sensibilizzazione e promozione sociale e culturale e il fondo Giulia Pozzebon, nato per proseguire quanto seminato da Giulia nella sua vita personale e professionale, portando sul territorio meratese, dove Giulia è nata e cresciuta, la possibilità di riflettere su queste tematiche.