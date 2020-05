Merate, Monika Holler è la sportiva dell’anno: “Esempio di conciliazione tra agonismo e famiglia”

Canoista con all’attivo importanti piazzamenti in competizioni internazionali, Monika è anche madre di quattro figli

La sua candidatura è stata supportata anche da diverse firme di cittadini meratesi: da stabilire, per via dell’emergenza covid 19, come avverrà la consegna del premio

MERATE – Una grande sportiva e anche una mamma di quattro figli capace di trovare il tempo per svolgere l’attività sportiva in maniera agonistica. Sarà Monika Holler a ricevere il premio sportivo dell’anno 2020. La scelta è stata comunicata dall’amministrazione comunale ieri, mercoledì, durante la riunione della commissione sport da parte dell’assessore Alfredo Casaletto.

Ancora da definire le modalità con cui verrà attribuito il premio visto che l’emergenza covid 19 ha costretto ad annullare la tradizionale giornata dello sport nel corso della quale veniva conferito il riconoscimento. “Vedremo se organizzare una giornata dello sport virtuale utilizzando una piattaforma elettronica per dare comunque modo alle nostre associazioni sportive di mettere in mostra le loro attività e approfittare dell’occasione per attribuire il premio oppure se conferirlo in occasione di un consiglio comunale a settembre”.

Quello che è certo è che l’amministrazione comunale ha accolto con favore la candidatura di Monika, supportata anche da numerose firme presentate dai meratesi. Del resto il curriculum della sportiva, trapiantata a Merate e iscritta alla Kayak Oggiono, è prestigioso con diversi ottimi piazzamenti nei campionati italiani e internazionali per la categoria master in diverse competizioni (sia 200, 500 e 1.000 metri che fondo).

“Il suo è un bellissimo esempio di conciliazione dell’attività agonistica con la vita quotidiana. Monika è anche conosciuta e apprezzata per il suo ruolo di rappresentante dei genitori nella commissione mensa dell’istituto scolastico. Spiace non poterle attribuire il premio alla presenza del pubblico”.