Merate, musica e coreografie con la sfilata di Carnevale della materna di viale Verdi

La sfilata di Carnevale si è tenuta questa mattina, mercoledì, per le vie del centro

Gran finale in piazza Prinetti con musiche, balli e coreografie

MERATE – Hanno invaso con i loro costumi fantasiosi e le maschere colorate il centro della città sfilando per le vie di Merate in maniera giocosa e festosa. Non è passata inosservata la sfilata di Carnevale organizzata questa mattina, mercoledì, dalla scuola dell’infanzia di viale Verdi.

Accompagnati dalle maestre, con cui in classe avevano confezionato, pezzo dopo pezzo, in maniera artigianale, i costumi, i bambini sono risaliti verso via Manzoni per raggiungere piazza Prinetti, palcoscenico all’aperto della festa di Carnevale.

Un momento giocoso, con tanto di balli, coreografie e musica, che ha subito creato l’atmosfera riscaldando e animando il centro città.

Presenti anche diversi genitori, nonni e zii, che non hanno voluto perdersi un’occasione di condivisione e partecipazione, organizzata con attenzione e premura dalle insegnanti della scuola dell’infanzia cittadina che, anche in occasione del Carnevale, ha voluto mettere al centro il progetto di plesso sulla multiculturalità per dare l’occasione ai bambini di crescere nel confronto con più etnie come un work in progress che si trasforma nel tempo attraverso l’esperienza dell’altro e delle radici sociali e culturali d’origine dei bambini.