Merate, negozi aperti alla sera: che successo! E si pensa già al bis

Ha colto nel segno l’iniziativa dei negozi aperti al giovedì sera promossa da La nostra mela

Vitali: “Replicheremo la prossima estate estendendo la manifestazione ai mesi di giugno e luglio”

MERATE – Negozi aperti di sera, musica in cinque angoli diversi del centro e, a sorpresa, lo spettacolo dei falconieri. Pienone ieri sera, giovedì, in città per l’ultimo appuntamento con lo shopping serale, iniziativa messa a punto dall’associazione dei commercianti La nostra mela. L’obiettivo prefissato, ovvero quello di rivitalizzare il centro città dopo le settimane di quarantena imposte dall’emergenza coronavirus invitando i meratesi a uscire di casa, è stato ampiamente raggiunto.

Battezzata al primo appuntamento, il 2 luglio, dal un forte temporale, l’iniziativa ha fatto registrare, giovedì dopo giovedì, numeri sempre più alti in termini di presenze. Complice il passaparola e le belle serate, in clima tipicamente estivo, sono state tantissime le persone, meratesi e non, che hanno raggiunto il salotto buono della città per godersi una serata di svago, in tranquillità e sicurezza.

L’amministrazione comunale ha provveduto a chiudere al traffico anche via Manzoni, trasformando quindi la zona in un’unica grande isola pedonale in continuità con piazza Prinetti e via Baslini.

Un crescendo di partecipazione che ha quindi portato gli organizzatori ad aumentare le postazioni di musica dal vivo, arrivando a proporre ben 5 punti (da piazza della Vittoria all’imbocco di via Manzoni passando chiaramente per piazza Prinetti) con gruppi differenti. “Siamo contenti. L’iniziativa è piaciuta e ha colto nel segno – commenta soddisfatta la presidente de La Nostra Mela Simona Vitali che è riuscita a coinvolgere in questa iniziativa una trentina di negozi -. L’idea, ovvero offrire qualcosa di diverso in un’estate arrivata dopo i mesi duri del lockdown, ha colto nel segno. Sono convinta che iniziative di questo tipo, riproposte a cadenza fissa, siano più efficaci rispetto a una singola notte bianca. Ringraziamo l’amministrazione comunale per la collaborazione”

. Ciliegina sulla torta della serata di ieri lo spettacolo dei falconieri che ha calamitato l’attenzione di grandi e piccini sotto la Torre del Castello Prinetti.

Archiviata con successo la prima edizione dei negozi aperti, i commercianti pensano già all’estate 2021: “Riproporremo lo shopping di sera raddoppiando le serate. Inizieremo a giugno e proseguiremo fino a luglio”. Da valutare anche se mantenere la manifestazione al giovedì oppure cambiare giorno della settimana: “Quest’anno ci siamo affiancati alla Pro Loco che ha organizzato in piazza Libertà il cinema all’aperto. Per l’anno prossimo vedremo, ma sicuramente bisseremo l’iniziativa”.

