Merate, negozi aperti il giovedì sera. E il centro città si anima

L’iniziativa è promossa dall’associazione di commercianti La nostra mela

Soddisfatta la neo presidente Simona Vitali: “Tanta gente in giro. C’è voglia di stare all’aperto e curiosare tra vetrine”

MERATE – “E’ andata bene. Abbiamo registrato un bel via vai di persone. Per essere all’inizio siamo decisamente contenti”. Non nasconde la propria soddisfazione Simona Vitali, neo presidente dell’associazione La nostra mela, il sodalizio dei commercianti meratesi che ha promosso, per tutto il mese di luglio, l’iniziativa dei negozi aperti il giovedì fino alle 22. Una mossa, quella portata avanti dagli esercenti cittadini, ideata per spronare meratesi e non a riappropriarsi del salotto buono della città, dopo i mesi di isolamento forzato dettati dall’emergenza covid.

Dopo il debutto giovedì 2 luglio, battezzato da un forte temporale, ieri sera il secondo appuntamento è stato incorniciato da una serata in perfetto clima estivo. E così, complice il gran caldo e il sole che tramonta tardi, tante persone si sono ritrovate in piazza per curiosare tra vetrine, incontrare amici, bere o mangiare qualcosa in compagnia nei tavolini allestiti all’aperto o anche solamente godersi il fresco intorno alla fontana davanti a Palazzo Tettamanti. Qualcuno ne ha approfittato anche per fare un po’ di shopping: “Gente in giro con le borse ne ho vista – aggiunge Vitali -. Ma, al di là di questo, quello che è importante è che si crei movimento e che la piazza torni a vivere”.

E’ piaciuta anche l’idea di aver reso pedonale via Manzoni, permettendo alle famiglie di percorrere la cosiddetta vasca del centro in sicurezza, senza doversi preoccupare del passaggio di macchine e moto. Ciliegina sulla torta la presenza dei ragazzi della scuola di musica San Francesco che hanno improvvisato dei brani musicali spostandosi in diversi punti del centro.

Presenti anche due agenti della Polizia locale per assicurarsi che la manifestazione si svolgesse in sicurezza.

Da giovedì prossimo, grazie alla collaborazione con la Pro Loco, partirà anche l’iniziativa “Cinema al chiar di luna” con proiezioni in piazza Libertà (dietro al Comune). L’ingresso è libero ma i posti sono limitati per assicurare il rispetto del distanziamento sociale imposto dall’emergenza sanitaria. Per questo si consiglia la prenotazione a info@prolocomerate.org

L’iniziativa dei negozi aperti verrà portata avanti, come dicevamo, tutti i giovedì di luglio e sabato 1 agosto in occasione dell’inizio dei saldi estivi.