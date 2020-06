Merate, negozi aperti la sera il giovedì: si comincia il 2 luglio

L’iniziativa è proposta da La nostra Mela. Via Manzoni verrà resa pedonale il giovedì dalle 17 alle 22

Il sindaco ha anche aggiornato sulla diffusione del contagio da coronavirus

MERATE – Negozi del centro storico aperti per tutto il mese di luglio il giovedì sera. Tanto che via Manzoni, la strada che conduce alla Torre e al Castello Prinetti, sarà chiusa al transito delle auto dalle 17 alle 23. Prende forma l’iniziativa annunciata dall’associazione di commercianti La nostra mela in occasione del rinnovo delle cariche del direttivo. La neo presidente Simona Vitali aveva infatti annunciato l’intenzione di sperimentare, quest’estate, l’apertura dei negozi al giovedì sera per rivitalizzare il commercio locale e il centro cittadino. Un’idea che è diventata subito la realtà con la predisposizione dell’iniziativa dello shopping al giovedì sera. Un’iniziativa promossa al motto “Riaccendi la tua città. Merate ti aspetta” e che vuole rappresentare anche un modo per “riaffacciarsi al mondo” lasciata alle spalle la fase più acuta del Coronavirus.

I dati sulla diffusione della pandemia in città, diffusi proprio oggi, lunedì, dal sindaco Massimo Panzeri, fanno registrare un progressivo miglioramento della situazione generale con 5 nuovi positivi (su un totale di 50 attualmente positivi) e un incremento di 25 guarite. “E’ necessario mantenere alta l’attenzione, per garantire il rispetto delle norme che permangono in essere riguardo al divieto di assembramenti e alle misure di distanziamento sociale – ha precisato il primo cittadino – . Il progressivo riassetto della vita sociale ed il graduale riavvio delle attività economiche, produttive e ricreative legati anche alla voglia dei giovani di uscire dopo mesi di lock down, visto anche l’arrivo della bella stagione, rischiano però di far risalire la curva dei contagi, se non collegati a comportamenti responsabili”.

Sempre sul fronte dell’attività del Comune va segnalata l’estensione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali il mercoledì e venerdì che resteranno aperti fino alle 13.30. Consigliato l’accesso previo appuntamento, onde evitare eccessivi affollamenti all’interno. Si raccomanda comunque, ove possibile, l’utilizzo delle modalità di contatto da remoto.

Tra le proposte di luglio, frutto della collaborazione con la Pro Loco, spicca anche quella del cinema al chiaro di luna con la prima proiezione, il 16 luglio, in piazza Libertà (dietro al Comune). L’apertura serale è prevista anche sabato 1 agosto in occasione con l’inizio dei saldi estivi.