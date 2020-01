L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro

Appuntamento giovedì 30 in Auditorium a Merate

MERATE – Il giornalista Nicola Porro e il parlamentare Maurizio Lupi insieme per presentare il libro “La tasse invisibili. L’inganno di stato che toglie a tutti per dare a pochi”. L’appuntamento è per questa sera, giovedì, alle 21 nell’auditorium del Comune. La serata è organizzata dalla Fondazione Costruiamo il futuro di cui Lupi è presidente.