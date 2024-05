Merate, niente antenna a Sartirana: dal Comune arriva lo stop definitivo

L’operatore privato non si è opposto al pre diniego avanzato dal Comune

Si chiude con uno stop la vicenda della richiesta di una nuova antenna a Sartirana

MERATE – Niente antenna a Sartirana: si è chiusa con un diniego, a cui l’operatore non si è opposto nei termini previsti per legge, l’iter relativo alla richiesta di installazione di una nuova antenna di telefonia mobile in un terreno, di proprietà privata, a Sartirana. Una vicenda che aveva provocato un grande fermento in frazione, con i cittadini preoccupati per l’impatto paesaggistico e ambientale nonché per le possibili ripercussioni sulla salute legate all’installazione dell’antenna.

Tanto che il sindaco Massimo Panzeri si era visto costretto a promuovere un incontro con i residenti, tenuto in oratorio, per precisare lo status quo. Anche il gruppo di minoranza di Cambia Merate aveva presentato un’interrogazione in merito. “Avevo fatto presente che si trattava di una richiesta di un operatore telefonico privato inerente l’eventuale ubicazione su un suolo privato che nulla ha pertanto a che fare con l’amministrazione comunale – precisa il primo cittadino – . Ci siamo subito mossi facendo leva su tutti gli strumenti legali ad amministrativi a disposizione volti a tutelare sia salute dei cittadini sia la bellezza dei luoghi. Anche in questo caso, come già successo ad esempio con la richiesta di installazione di un’antenna telefonica a Pagnano, la commissione paesaggio comunale ha espresso parere negativo”.

Un no a cui è seguito quello dell’Arpa che ha portato la conferenza dei servizi a chiudere la pratica inoltrando all’operatore privato la notizia di pre diniego. “Da normativa l’operatore aveva dieci giorni di tempo per opporsi a questa decisione presentando delle osservazioni. Al protocollo del Comune non è arrivato nulla e quindi ora possiamo dire che la richiesta è stata respinta ufficialmente senza contestazioni”.

Una buona notizia per le tante persone che si erano preoccupati per l’arrivo di un nuova antenna a Sartirana.